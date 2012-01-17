اخبار کوتاه ورزشی از استان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره شنای بانوان با حضور شناگرانی از سراسر استان البرز برگزار شد.



در این جشنواره که با حضور 80 شرکت کننده و به میزبانی کرج برگزار شد تیم شنای بانوان ساوجبلاغ با حضور 32 شناگر به سرپرستی آتنا آذر شکیب در این مسابقات حضور پیدا کرد.



در این جشنواره مسابقه شنا دوستانه ای برگزار شد که شناگران ساوجبلاغی صاحب مقام هایی شدند.



تیم والیبال بانوان شهر جدید هشتگرد سوم شد



تیم والیبال بانوان شهر جدید هشتگرد به مقام سوم مسابقات ساوجبلاغ دست یافت.



این رقابتها توسط هیات روستایی و عشایری ساوجبلاغ بین 8 تیم 4 نفره برگزار شد که در پایان تیم شهر جدید هشتگرد پس از تیم های هیو و آبیک به مقام سومی رقابتها دست یافت.



فاطمه غفوری ، آذر رحیمی ، ناهید قصاب زاده و زهرا فروزنده به عنوان بازیکن و صغری قنبری ، فریبا ولایی و سکینه اخلاقی به عنوان داور از شهر جدید هشتگرد در این رقابتها حضور داشتند.

