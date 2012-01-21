جاسبی در اجرای قانون پیش قدم شود/ قوه قضائیه حکم قانون را اجرا خواهد کرد

نوراالله حیدری دستنائی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با انتقاد از برخی از اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد در عدم مدیریت صحیح مسئله تغییر ریاست این دانشگاه و عمل به قانون اظهار داشت: مقاصدی در میان برخی اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد وجود دارد که نمی خواهند ریاست دانشگاه آزاد از مدیریت تیم آقای هاشمی خارج شود.

نماینده مردم اردل و فارسان در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه رای گیری هیئت امنای دانشگاه آزاد در انتخاب ریاست جدید این دانشگاه کاملا قانونی بوده است تصریح کرد: هیئت امنای دانشگاه آزاد باید خیلی زودتر برای تغییر مدیریت این دانشگاه اقدام می کرد.

وی بابیان اینکه دانشگاه آزاد برخورد خوبی با مسئله تغییر مدیریت این سازمان ندارد اظهار داشت: سئوال مردم از برخی اعضای هیات امنای دانشگاه آزاد این است که چرا دانشگاه آزاد بر ابقای جاسبی تاکید دارد و نمی خواهد تغییر مدیریتی در این دانشگاه به وجود آورد.

وی بابیان اینکه انتقاد به کمیسیون آموزش مجلس در مورد اهمال در قضیه دانشگاه آزاد وارد است تاکید کرد: باید شائبه موجود در این رابطه که کمیسیون آموزش تحت تاثیر رفتارهای جاسبی است برطرف شود.

حیدری بااشاره به فساد موجود در دانشگا آزاد گفت: مدیریت طولانی، نظارت ناپذیرو وجود هیئت امنایی که قصد حفظ مجموعه خود را دارند به صورت طبیعی مفسده خیز است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در پایان به برخی اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد و جاسبی توصیه کرد برای اعمال مصوبه هیئت امنای دانشگاه آزاد و تغییر مدیریت این دانشگاه پیش قدم شوند تا قوه قضائیه برای اجرای قانون ناچار به ورود به این موضوع نشود.

به گزارش خبرنگار مهر مجلس هفتم شورای اسلامی تحقیق و تفحص جامعی را از وضعیت دانشگاه آزاد انجام داده بود که ادامه بررسی این روند بالاخره در پایان مجلس هشتم در شورای عالی انقلاب فرهنگی منجر به رای هیئت امنای دانشگاه آزاد به تغییر جاسبی و تائید این رای توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی شد.

اما شنیده می‌شود برخی از اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد به دنبال ابطال حکم و بازگشت به وضعیت قبلی هستند. هفته پیش یکی از روزنامه‌های نزدیک به رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد در خبری گفته بود که آیت الله هاشمی رای شورای عالی انقلاب فرهنگی را امضا نخواهد کرد.