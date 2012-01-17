عزیز الله علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گوسفندی عجیب‌الخلقه با دو جفت چشم، یک جفت گوش و دو پوز روز گذشته در آران و بیدگل به دنیا آمد.

وی افزود: این گوسفند دارای دو دست و چهار پاست و سرهای این موجود زنده با یک گردن مشترک به بدن متصل شده است.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان آران و بیدگل تصریح کرد: این گوسفند عجیب‌الخلقه در حال حاضر زنده است و در صورت مراقبت کامل و تغذیه مناسب تا20 روز زنده می‌ماند.

وی اضافه کرد: این اتفاق نادر در اثر ناهنجاری‌های ژنتیکی و همخونی گوسفند نر و ماده به وجود می‌آید.