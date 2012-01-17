تشکیلات خودگردان حساب مذاکرات سازش را از آشتی ملی جدا کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "یوسف رزقه" گفت: تشکیلات خودگردان مذاکرات سازش را با تلاشهای آشتی ملی در هم آمیخته است.

وی افزود: این اقدامات تلاشهای آشتی ملی را به بن بست می کشاند و اجرای مفاد توافقنامه قاهره را در معرض خطر قرار خواهد داد.

مشاور سیاسی اسماعیل هنیه بیان کرد: موضوع تلاشهای آشتی ملی موضوعی داخلی و فلسطینی است و روند مذاکرات سازش کاملات متفاوت با آشتی ملی است، زیرا مذاکرات سازش شکست خورده است.

زرقه بیان کرد: اسرائیل و آمریکا علاقه ای به پیشرفت تلاشهای آشتی ملی ندارند ادامه مذاکرات سازش بی نتیجه است، زیرا رژیم صهیونیستی به شهرک سازی و اقدامات توسعه طلبانه خود علیه فلسطینی ها ادامه می دهند.

وی اظهار داشت : تشکیلات خودگردان باید به تلاشهای آشتی ملی توجه کند و آن را بر روند مذاکرات سازش ترجیح دهد تا با همکاری و همدلی، تلاشهای اسرائیل را خنثی کنیم.