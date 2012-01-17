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۲۷ دی ۱۳۹۰، ۲۰:۱۸

حماس:

تشکیلات خودگردان حساب مذاکرات سازش را از آشتی ملی جدا کند

تشکیلات خودگردان حساب مذاکرات سازش را از آشتی ملی جدا کند

مشاور نخست وزیر منتخب فلسطین اصرار تشکیلات خودگردان بر ادامه مذاکرات سازش را سبب به خطر افتادن روند آشتی ملی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "یوسف رزقه" گفت: تشکیلات خودگردان مذاکرات سازش را با تلاشهای آشتی ملی در هم آمیخته است.

وی افزود: این اقدامات تلاشهای آشتی ملی را به بن بست می کشاند و اجرای مفاد توافقنامه قاهره را در معرض خطر قرار خواهد داد.

مشاور سیاسی اسماعیل هنیه بیان کرد: موضوع تلاشهای آشتی ملی موضوعی داخلی و فلسطینی است و روند مذاکرات سازش کاملات متفاوت با آشتی ملی است، زیرا مذاکرات سازش شکست خورده است.

زرقه بیان کرد: اسرائیل و آمریکا علاقه ای به پیشرفت تلاشهای آشتی ملی ندارند ادامه مذاکرات سازش بی نتیجه است، زیرا رژیم صهیونیستی به شهرک سازی و اقدامات توسعه طلبانه خود علیه فلسطینی ها ادامه می دهند.

وی اظهار داشت : تشکیلات خودگردان باید به تلاشهای آشتی ملی توجه کند و آن را بر روند مذاکرات سازش ترجیح دهد تا با همکاری و همدلی، تلاشهای اسرائیل را خنثی کنیم.

کد مطلب 1512022

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