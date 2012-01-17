واحدهای تولیدی بزرگ در رعایت الگوی زیست محیطی عملکرد مطلوبی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید ابدی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران استان کرمانشاه با اشاره به فرا رسیدن هفته هوای پاک گفت: به دلیل اهمیت حفظ محیط زیست و داشتن هوایی پاک از 25 دیماه تا اول بهمن هر سال هفته هوای پاک نامگذاری شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کرمانشاه افزود: برخی از منابع شهری در آلوده کردن هوا و محیط اطراف به هر نحو دخالت دارند که مهمترین مشکل ما با صنایع و واحدهای تولیدی قدیمی است.

ابدی تاکید کرد: منازل مسکونی و کارخانه ها از منابع آلوده کننده ثابت در شهرها محسوب می شوند و در مقابل خودروها از عوامل آلودگی سیار در عصر کنونی محسوب می شوند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کرمانشاه گفت: خوشبختانه واحدهای تولیدی بزرگ در رعایت الگوی زیست محیطی در استان کرمانشاه عملکردی مثبت و مطلوب دارند و با برنامه های انجام شده، کمترین آلودگی را از خود خارج می کنند.

وی افزود: صنایع کوچک و مستقل را باید از عوامل مهم آلودگی در استان و دیگر شهرهای کشور دانست، زیرا هم نظارت بر آنها سخت است و هم تعداد آنها بیشمار است.

ابدی گفت: محیط زیست برای نظارت بهتر و همیشگی بر صنایع بزرگ که پتانسیل آلودگی دارند، طرح کنترل آنلاین را انجام می دهد و در حال حاضر نیروگاه برق بیستون، کارخانه سیمان سامان و کارخانه سیمان غرب به سیستم کنترل آنلاین آلودگی مجهز شده اند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کرمانشاه افزود: محیط زیست استان کرمانشاه برنامه های زیادی برای مدیریت پسماندها، مدیریت آب و خاک، مدیریت پدیده گرد و غبار، در دستور کار خود دارد.

ابدی گفت: وجود کوره های آجرپزی در حاشیه شهر کرمانشاه، خود مشکلی است زیست محیطی که برای ساماندهی این صنایع، بارها با صاحبان این کوره های آجرپزی جلساتی داشته ایم و در این جلسات تصمیم گیریهایی نیز اتخاذ شده است.

وی تاکید کرد: طبق برنامه ریزیهای انجام شده، کوره های آجرپزی به نقطه دیگری از شهر انتقال می یابند که صاحبان این کوره ها هم با این انتقال موافق هستند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کرمانشاه به مناطق حفاظت شده در استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: هم اکنون پنج منطقه حفاظت شده در استان کرمانشاه داریم که در صورت تصویب مراجع ذیربط پنج منطقه دیگر نیز به آن افزوده می شود.

ابدی افزود: در حال حاضر پستهای نگهبانی محیط زیست در استان کرمانشاه جوابگو نبوده از این رو در آینده ای نزدیک سه پست محیط بانی جدید در مناطق تعیین شده استان کرمانشاه ایجاد خواهد شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کرمانشاه گفت: یکی دیگر از برنامه های سازمان حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه، آوردن "گوزن های زرد" به طبیعت استان است که طبق توافقهای صورت گرفته به زودی تعدادی گوزن زرد از "دشت ناز" ساری و استان ایلام به کرمانشاه منتقل خواهد شد.

ابدی در پایان با اشاره به پتانسیل طبیعی و جاذبه گردشگری تالاب هشیلان، افزود: برای رفع مشکل کم آبی تالاب هشیلان، کانال آبی از سد گاوشان به سمت این تالاب در حال احداث است.