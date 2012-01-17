به گزارش خبرگزاری مهر، سی و یکمین جلسه هیئت نظارت بر مقررات زدایی با موضوع اصلاح مقررات مربوط به تاسیس و راه اندازی فروشگاههای زنجیره ای در سطح کشور با حضور بهروز علیشیری معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر اعضای این هیئت برگزار شد.



بهروز علیشیری در حاشیه سی و یکمین جلسه هیات نظارت بر مقررات زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه‌فعالیتهای اقتصادی، با اشاره به گزارش کارشناسی ارائه شده از سوی دبیرخانه هیئت در خصوص درخواست اصلاح مقررات مربوط به تاسیس و راه اندازی فروشگاههای زنجیره ای اظهار داشت: مقررات موجود در زمینه تاسیس و راه اندازی فروشگاههای زنجیره ای و اخذ مجوزهای مربوطه دارای محدودیت ها و مشکلات متعددی است که موجب اعتراض و نارضایتی سرمایه گذاران و متقاضیان سرمایه گذاری در زمینه ایجاد فروشگاههای زنجیره ای شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن بیان این مطلب که محدودیتهای موجود در این مقررات عملا سرمایه گذاری در زمینه ایجاد فروشگاههای زنجیره ای به ویژه از سوی سرمایه گذاران خارجی را با مشکل مواجه کرده و در برخی موارد مانع سرمایه گذاری در این بخش است، در ادامه افزود: در این جلسه پس از بررسی گزارش دبیـرخانه هیـئت و طرح نقـطه نظـرات و پـاسخ نماینـدگان تام الاختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت ، اعضا هیئت، نظرات خود را ارائه کرده و ضمن تایید اشکالات مطروحه به برخی از محدودیتهای دیگر علاوه بر موارد ذکر شده در گزارش ارائه شده از سوی دبیرخانه اشاره کردند و در نهایت پس از رای گیری، مصوبه ای در خصوص ضرورت اصلاح مقررات مربوطه به تصویب رساندند.



دبیر هیئت نظارت بر مقررات زدایی خاطر نشان کرد: در این راستا، به استناد ماده (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات آئین نامه اجرایی آن، مصوبه مذکور در تاریخ 12/10/1390جهت انجام اصلاحات مورد نظر در مقررات مذکور به وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ و مقرر گردید وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت 30 روز اقدامات لازم را جهت اجرایی شدن مصوبه هیات نظارت بر مقررات زدایی انجام و نتیجه را به هیئت گزارش کند.



این مقام مسئول در پایان اظهار امیدواری کرد با اصلاح آئین نامه فوق امکان سرمایه گذاری در ایجاد فروشگاههای زنجیره ای تسهیل شود.



هیئت نظارت بر مقررات زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه‌فعالیتهای اقتصادی به منظور تسهیل و تسریع در امر سرمایه‌گذاری و صدور مجوز فعالیت های اقتصادی برای بخش‌های غیردولتی در قلمروهای مجاز و به استناد تبصره (4) ماده (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی در اواخر سال 1387 تشکیل و اعضای آن با حکم رئیس جمهور تعیین شده اند.