برخي از اقلام غذايي بدون مجوز اعلام شد

به گزارش خبرگزاري مهر توزيع ، فروش و مصرف كالاهاي ذيل غير مجاز دانسته شد:

1- نان لواش سبوس دار با مارك اوان به شماره ساخت جعلي 434

2- ماكاروني با مارك جام جليل به شماره ساخت جعلي 5441

3- رشته بيكران به شماره 009/2/د

4- قره قروت با مارك خوشمزه

5- آرد سوخاري بسته بندي در پاكت هاي 12 كيلوگرمي متعلق به موسسه نان گدانه

6- لواشك با نام هاي تجاري فرشته، دارا و سارا

7-قند حبه با مارك قند حبه اي چاي رفاه

8- نان قندي و يوخه سنتي با مارك پارميدا

9- نان سنتي با مارك مجاورالرضا

10- آلوچه با مارك ترش ناز و كامران

11- آلوچه و زغال اخته با مارك ني ني

12- لواشك، آلوچه و زغال اخته با مارك گلستان

13- زعفران با نام تجاري اميد

14- انواع حبوبات و ادويه با مارك اصفهان و ابوذر

15- آجيل و خشكبار با مارك كيميا

16- پودر موبر با نام پاك بر

17- لواشك با مارك يكتا

18- لواشك با مارك پدرسالار

19- خمير سوسك كش با نام تجاري ملاك



بنابه گزارش اداره كل نظارت بر مواد غذايي ، آرايشي و بهداشتي از كليه دانشگاههاي علوم پزشكي سراسري كشور در خواست كرد در صورت مشاهده در سطح عرضه، اقدامات قانوني و و لازم را اعمال كنند.