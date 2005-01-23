برخي از اقلام غذايي بدون مجوز اعلام شد

به گزارش خبرگزاري مهر توزيع ، فروش و مصرف كالاهاي ذيل غير مجاز دانسته شد:
1- نان لواش سبوس دار با مارك اوان به شماره ساخت جعلي 434
2- ماكاروني با مارك جام جليل به شماره ساخت جعلي 5441
3- رشته بيكران به شماره 009/2/د
4- قره قروت با مارك خوشمزه
5- آرد سوخاري بسته بندي در پاكت هاي 12 كيلوگرمي متعلق به موسسه نان گدانه
6- لواشك با نام هاي تجاري فرشته، دارا و سارا
7-قند حبه با مارك قند حبه اي چاي رفاه
8- نان قندي و يوخه سنتي با مارك پارميدا
9- نان سنتي با مارك مجاورالرضا
10- آلوچه با مارك ترش ناز و كامران
11- آلوچه و زغال اخته با مارك ني ني
12- لواشك، آلوچه و زغال اخته با مارك گلستان
13- زعفران با نام تجاري اميد
14- انواع حبوبات و ادويه با مارك اصفهان و ابوذر
15- آجيل و خشكبار با مارك كيميا
16- پودر موبر با نام پاك بر
17- لواشك با مارك يكتا
18- لواشك با مارك پدرسالار
19- خمير سوسك كش با نام تجاري ملاك
بنابه گزارش اداره كل نظارت بر مواد غذايي ، آرايشي و بهداشتي از كليه دانشگاههاي علوم پزشكي سراسري كشور در خواست كرد در صورت مشاهده در سطح عرضه، اقدامات قانوني و و لازم را اعمال كنند.
نظر شما