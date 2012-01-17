به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید هاشم حسینی بوشهری عصر سهشنبه در مراسم سالگرد خاکسپاری شهدای گمنام شهرستان جم اظهار داشت: دشمنان میخواستند با شعارهایی مانند تحریم انتخابات، ملت ایران را به سوی خود جلب کنند ولی ملت ایران همواره نشان دادهاند که گوش به فرمان رهبری هستند و با شور و شعور در انتخابات حضور مییابند.
وی ادامه داد: آنها سعی دارند با سست کردم اعتقادات ملت انها را از صحنه به در کنند ولی ملت ولایتمدار و انقلابی ایران، پشتیبان ولایت بوده و در مقابل توطئههای دشمنان ایستادگی میکنند.
نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان اضافه کرد: دشمنان برای فریب جوانان روشهای تبلیغاتی نوینی را به کار گرفته است و در این راه هزینههای بسیار زیادی را متحمل میشود که خانوادهها باید مراقب فرزندان خود باشند تا در دام این تبلیغات گرفتار نشوند.
وی به فتنه سال 88 اشاره کرد و افزود: برخی افراد و خواص بیبصیرت در این جریانات در توطئههای دشمنان گرفتار شدند و از نظام و انقلاب ریزش کردند ولی به فرموده مقام معظم رهبری رویشهایی در کشور انجام شده است که در مراسمات و برنامههای مذهبی شاهد حضور آنها هستیم.
آیتالله حسینی بوشهری حرکت نظام مقدس جمهوری اسلامی را رو به جلو دانست و گفت: با وجود تبلیغات منفی دشمنان، نظام جمهوری اسلامی رو به پیشرفت و تعالی حرکت میکند و همواره شاهد موفقیت روزافزون نظام هستیم.
وی ادامه داد: شهدا افراد با بصیرتی بودند که با نثار جان خود از نظام مقدس جمهوری اسلامی دفاع کردند و باید این روحیه ایثار و شهادت را در جامعه نگه داریم. پیشرفتهای امروز کشور را مدیون رشادتها شهدا هستیم و باید پاسدار خون آنها باشیم.
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