حقیقی با یک بازیکن اسرائیلی هم تیمی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری العربیه با انتشار این مطلب که بخش هایی از آن به نقل از روزنامه "معاریو" رژیم صهیونیستی است به جزئیات بیشتری پرداخت و نوشته است: علیرضا حقیقی دروازه بان جوان ایرانی پس از عقد قرارداد با تیم رابین کازان روسیه با یک بازیکن از اسرائیل همبازی شد.

این شبکه در ادامه مطلب خود نوشته است: با توجه به حضور دو دروازه بان مطرح و ممتاز در تیم رابین کازان که هر دو از بهترین ها هستند و در تیم ملی نیز بازی می کنند بعید به نظر می رسد که به دروازه بان ایرانی بازی برسد. با این حال این انتقال در تاریخ فوتبالی دو کشور رخ نداده و در فوتبال اروپا نادر است.

شبکه العربیه در ادامه مطلب خود که آن را به نقل از روزنامه معاریو رژیم اشغالگر قدس منتشر کرده آورده است: در خط هافبک تیم فوتبال رابین کازان یک بازیکن از اسرائیل بازی می کند که از تاثیرگذارترین بازیکنان این تیم است. این بازیکن "بی بارزتشو" نام دارد وجزو مردان اصلی تیم روسی است.