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۲۷ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۵۱

در کرمانشاه/

9 دوره پکیج آموزشی کارآفرینی در شرکت شهرکهای صنعتی برگزار شد

9 دوره پکیج آموزشی کارآفرینی در شرکت شهرکهای صنعتی برگزار شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه گفت: 9 دوره پکیج آموزشی کار آفرینی با حضور تعدادی از مدیران و صاحبان صنایع در سالن سمینار شرکت شهرکهای صنعتی استان برگزار شد.

جهانگیر شاهمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هدف از برگزاری این دوره ها ارائه آموزش به سرمایه گذارانی است که بدو ورود به فضای کسب وکار هستند و نیز برای مدیریت واحد های صنعتی و آشنایی با قوانین و مدیریت فضای کسب و کار است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه با اشاره به عناوین و محتوی دوره های کار آفرینی افزود: مبانی کار آفرینی، خلق و توسعه ایده و به کارگیری روشهای ابتکاری، مدیریت مالی و روشهای تامین منبع مالی، مدیریت منابع انسانی، جستجوی پیشرفته، اصول و فنون مذاکره، قوانین و مقررات، بازنگری طرح صنعتی با رویکرد سود دهی و بازار یابی خلاق و به کارگیری روشهای ابتکاری از جمله محتوی و عناوین این دوره هاست.

شاهمرادی در پایان گفت: مجموع مدت زمان برگزاری این دوره های حدود 60 ساعت بوده است.
 

کد مطلب 1512046

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