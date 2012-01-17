9 دوره پکیج آموزشی کارآفرینی در شرکت شهرکهای صنعتی برگزار شد

جهانگیر شاهمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هدف از برگزاری این دوره ها ارائه آموزش به سرمایه گذارانی است که بدو ورود به فضای کسب وکار هستند و نیز برای مدیریت واحد های صنعتی و آشنایی با قوانین و مدیریت فضای کسب و کار است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه با اشاره به عناوین و محتوی دوره های کار آفرینی افزود: مبانی کار آفرینی، خلق و توسعه ایده و به کارگیری روشهای ابتکاری، مدیریت مالی و روشهای تامین منبع مالی، مدیریت منابع انسانی، جستجوی پیشرفته، اصول و فنون مذاکره، قوانین و مقررات، بازنگری طرح صنعتی با رویکرد سود دهی و بازار یابی خلاق و به کارگیری روشهای ابتکاری از جمله محتوی و عناوین این دوره هاست.

شاهمرادی در پایان گفت: مجموع مدت زمان برگزاری این دوره های حدود 60 ساعت بوده است.

