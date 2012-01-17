مساجد فاقد امام جماعت در مازندران باید تجهیز شوند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نور الله طبرسی ظهر سه شنبه در دیدار اصحاب وقف و بقاع متبرکه مازندران اظهار داشت: روسای اوقاف و متولیان امور خیریه باید اموال وفقفی این دیار را حفظ نگه دارند.

وی افزود: همه باید از بقاع متبرکه و املاک وقفی محافظت کنند.



نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: کارهای موقافت و متولیان امور خیریه از جمله کارهای خیر است و در بین جامعه و نزد خداوند ماندگار خواهد بود.



وی افزود: متولیان امر به معروف باید از آثار به جای مانده از گذشتگان پاسداری کنند.

طبرسی، متولیان اوقاف و خیریه مبلغ و مروج معرف هستند، افزود: امر به معروف ثواب دارد زیرا یادگار به جامانده از گذشتگان بوده و باید نگهداری شود.

نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: بیش از 13 هزار موقوفه تصرفی وغیرتصرفی و هزار و312 بقعه متبرکه در استان وجود دارد.



طبرسی با بیان اینکه سه هزار و900 مسجد در مازندران وجود دارد، افزود: تنها هزار مسجد دارای امام جماعت بوده و باید تجهیز شود.

