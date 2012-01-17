روند افزایش بدحجابی در جامعه نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم پاسدار علی شالیکار در جمع کارکنان ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر افزود: امر به معروف و نهی از منکر صرفا در بحث حجاب و عفاف نیست و باید در همه زمینه ها تذکر لسانی انجام دهیم.

وی اظهار داشت: جامعه در همه عرصه ها نیاز به امر به معروف و نهی از منکر دارد.

شالیکار افزود: مردم مازندران مردمی متدین هستند و در جامعه اسلامی خود ولی فقیه و رهبر را داریم و ستون جامعه و پایه نظام اسلامی ولایت است و غیر از مقام معظم رهبری کسی جامعه را خوب نمی شناسد.

وی بیان داشت: این نظام با خون سرخ شهیدان ثابت مانده و باقی می ماند.

دبیر ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر مازندران افزود: متاسفانه منکرات در سطح جامعه گسترش یافته و باید با تلاش و همت از روند گسترش آن جلوگیری کنیم.