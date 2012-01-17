به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی آقازاده عصر سه شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری این یادواره اظهار کرد: این یادواره اول بهمن‌ماه سال جاری همزمان با شهادت پیامبر اسلام(ص) برگزار می‌شود.

وی عنوان کرد: این یادواره مربوط به شهدای شهر هیر، ثمرین و مرکز استان اردبیل در ساعت 10 قبل از ظهر در حسینیه ثارالله سپاه اردبیل برپا خواهد شد.

به گفته رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان اردبیل دراین یادواره تمام خانواده‌های شهدا و ایثارگران و اهالی اردبیل حضور می یابند و حجت‌الاسلام سیدحسن عاملی، نماینده ولی‌فقیه در استان اردبیل به سخنرانی می‌پردازد.

آقازاده با بیان اینکه یادواره شهدای اردبیل با مشارکت اعضای ستاد شهدای استان اردبیل برگزار می شود، اجرای سرود، مداحی، شعرخوانی، قرائت وصیت نامه شهدا را از جمله برنامه‌های این یادواره عنوان کرد.

به گفته وی این یادواره، یازدهمین یادواره‌ای است که بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان اردبیل با مشارکت سایر دستگاههای فرهنگی در سطح گسترده برگزار می‌کند.

