1500 اصله چوب قاچاق در غرب مازندران کشف شد

سرهنگ یوسف‌ علی ادیب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این حجم کشفیات مربوط به 9 ماهه اول امسال بوده و بیش از 98 متر مکعب حجم چوب قاچاق را شامل شده است.

وی بیشترین کشفیات قاچاق چوب را در حوزه منابع طبیعی نوشهر رویان ذکر کرد و اظهار داشت: چوب قاچاق کشف شده در این منطقه 811 اصله با مجموع حجم 57.1 متر مکعب بود.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی غرب مازندران بیان داشت: کمترین قاچاق چوب نیز در حوزهٔ منابع طبیعی کلاردشت به میزان 25 اصله و حجم 2.1 متر مکعب بوده است.

وی با اشاره به اینکه کندن بوته‌های جنگلی و مرتعی خلاف قوانین و مقررات است، گفت: در اجرای ماده 42 قانون حفاظت جنگلها و مراتع، 350 عدد بوتهٔ قاچاق نیز کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی غرب مازندران تأکید کرد: از ابتدای سال تاکنون شش عملیات اطفای حریق در غرب مازندران و در سطح 3.2 هکتار از جنگلهای طبیعی انجام شد.

ادیب یادآور شد: تلفن رایگان و کشوری امداد جنگل و مرتع با شمارۀ 09696 آمادۀ دریافت هر گونه گزارش تخریب جنگل و تجاوز به منابع طبیعی و وقوع آتش سوزی است.