قارچهای مسری در خط اول انتقال توسط پول هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کیومرث میکائیلی گفت: افراد در صورت دست زدن به اسکناس باید بنا را بر آلوده شدن بگذارند و با شستشوی دقیق و مرتب دستها از بروز بیماری جلوگیری کنند.

متخصص قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه افزود: عوامل میکروبی اعم از ویروسها، قارچها و باکتریها با چسپیدن به جرمهای غیرقابل پاک شدن، بر روی اسکناس قرار می گیرند و با توجه به اینکه طول عمر این جرمهای میکروبی متغیر است ممکن است عمرشان از چند ساعت تا چندماه و سال طول بکشد.

میکائیلی افزود: قارچ ها معمولا دارای طول عمر بیشتری نسبت به سایر عوامل میکروبی هستند به خصوص اگر اسپور قارچ بر روی وسایل و اجسام قابل رد و بدل کردن و عمومی همچون دسته کلید، دستگیره ها، نرده ها و اسناد همچنین پول قرار گرفته باشد تا سالها بر روی آنها باقی مانده و در مورد قارچهای پوستی یا درماتوفیت ها درصورت تماس با پوست افراد دیگر ایجاد بیماری پوستی به خصوص بیماری پوستی کچلی یا درماتوفیتوزیس می کنند.

متخصص قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: این دسته از بیماریها مسری بوده و با قرارگرفتن بر سطوح مختلف همچون اسکناس به پوست افراد سالم منتقل می شود که این مشکل در اماکن عمومی همچون آرایشگاه ها، هتلها و استخرها نیز وجود دارد اما پول به دلیل رد و بدل شدن زیاد احتمال گرفتاری بیشتری را ایجاد می کند.

وی تاکید کرد: قارچ های مسری در خط اول انتقال توسط پول هستند که در این میان احتمال انتقال قارچ های کچلی که دارای اشکال مختلف است، به مراتب بیشتر است که به شکل غیر مستقیم و با انتقال از طریق انواع اجسام به ویژه اسکناس شیوع می یابند.

استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: با توجه به اینکه ده ها گونه عامل بیماری پوستی وجود دارد علائم بیماری قارچ های پوستی از اشکال خفیف به شکل شوره مختصر تا قرمزی، تورم و التهابات چرکی و بسته به اینکه کدام قسمت بدن را مبتلا می کند، متغیر است.

دکتر میکائیلی تاکید کرد: 65 تا 70 درصد عفونت های قارچی را در کشورهایی غیر از کشورهای توسعه یافته کچلی تشکیل می دهند که علت اصلی آن توجه نکردن به موارد بهداشتی است.

وی با اشاره به نامناسب بودن نگهداری اسکناس ها که باعث آلودگی می شود، طریقه صحیح نگهداری اسکناس به صورت تا نخورده و در کیف، قرار ندادن اسکناس ها بر روی میز، عدم تماس دست مرطوب با اسکناس به دلیل سهولت بیشتر انتقال، وجود شخصی در مراکز ارائه مواد غذایی و بهداشتی برای تحویل اسکناس غیر از فرد یا افراد مرتبط با پخت و پز و سرو اغذیه و استفاده بیشتر از روش های جایگزین همچون کارت های بانکی ، کیف پول های الکترونیکی، سامانه های اینترنتی و تلفنبانک را جهت خرید و مبادله پول در کاهش احتمال انتقال عوامل بیماری زا مهم دانست.

میکائیلی تاکید کرد: افراد در صورت دست زدن به اسکناس باید بنا را بر آلوده شدن بگذارند و با شستشوی دقیق و مرتب دست ها از بروز بیماری جلوگیری کنند.

وی گفت: درصورت شستشوی دست ها چندساعت پس از آلودگی های قارچی می توان از تشکیل جرم های قارچی و کلنی سازی قارچ ها جلوگیری کرد.