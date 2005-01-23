دانشگاه آزاد قهرمان مسابقات شطرنج دسته 2 تهران شد

به گزارش خبرنگار" مهر" اين رقابتها با حضورتيمهاي سايپا، فرهنگسراي هنر، آرارات وراه آهن نيزدربرابرحريفان خود ( به ترتيب خواهران تيموري،دانشگاه صنعتي شريف، جوانان برق ودانشگاه علامه طباطبايي ) به برتري رسيدند.

بنابراين گزارش بعد ازدانشگاه آزاد كه با كسب 13.5 امتيازقهرمان شد، تيم سايپا با 12 امتياز وراه آهن با 9.5 امتيازصدرنشين شدند. براين اساس اداره كل تربيت بدني دانشگاه آزاددرمصاف با تيم ‌حجاب‌ به پيروزي‌ رسيد واميد راه ‌آهن ‌مغلوب تيم اداره‌ كل ‌برق تهران شد. تيمها دررقابتهاي دسته 2 اين رشته هم تربيت بدني شهريار با 11 امتياز، مدرسه شطرنج برق با 10 امتيازوفرهنگسراي هنر با 9.5 امتياز صدر نشين دور پنجم شدند.

همچنين بازي دوتيم دانشكده صدرا وعلوم پزشكي شهيد بهشتي با پيروزي تيم صدرا پايان يافت وشهريارنيزدربرابردانشگاه تهران به برتري رسيد. تيمهاي ناشنوايان، فرهنگسراي بهمن، حوزه جنوب غرب نيزدرمقابل تيم هاي انديشه، الزهرا وفرهنگسراي هنر فاتح بازيها شدند ومدرسه شطرنج تيم حجاب را پشت سرگذاشت. اين رقابتها بعلت آغازتعطيلات نيم فصل از22 بهمن ماه دوباره پيگيري خواهد شد.