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۲۷ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۵۶

دشتی:

صلاحیت 48 داوطلب نمایندگی مجلس در یزد تایید شد

صلاحیت 48 داوطلب نمایندگی مجلس در یزد تایید شد

یزد - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات استان یزد از تایید صلاحیت 48 نفر از داوطلبان نمایندگی مجلس در یزد خبر داد.

غلامحسین دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از مجموع 86 داوطلب ثبت نام شده برای کسب کرسی نمایندگی مجلس در حوزه های انتخابیه استان یزد، 11 نفر نیز رد صلاحیت شدند.

وی افزود: برای 27 نفر دیگر نیز عدم احراز صلاحیت اعلام شده و صلاحیت یا عدم صلاحیت آنها برای مسئولان هیئت ها محرز نبوده و نیاز به بررسی بیشتر داشته است.

دشتی عمده ترین عوامل عدم احراز صلاحیت ها را غیر بومی بودن افراد ذکر کرد و بیان داشت: در برخی موارد نیز اطلاعات جامعی از افراد کسب نشده است.

وی از اعلام نتایج نهایی ظرف روزهای آینده خبر داد و افزود: کاندیداهایی که به دلیل نبود اطلاعات جامع از آنها عدم احراز دریافت کرده اند، در صورت تکمیل پرونده امکان تایید صلاحیت آنها وجود دارد.

کد مطلب 1512085

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