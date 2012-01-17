کمبود مسجد در مناطق شیخ آباد و سالاریه قم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد آتش زر در بیست و هفتمین نشست ستاد انسجام بسیج و مساجد که عصر سه‌شنبه با حضور مدیران و مسئولان نهادهای اجرایی استان قم برگزار شد، با اشاره به این که دو منطقه در استان قم با کمبود مسجد مواجه هستند، گفت: مکانیابی و جا نمایی مساجد در مناطق شیخ آباد و سالاریه در دستور کار قرار دارد.



وی افزود: در منطقه بنیاد نیز با کمبود مسجد روبه رو بودیم که امسال برای ساخت چند مسجد، مکان یابی انجام شده و در حال ساخت مساجد هستیم.



رئیس شورای اسلامی شهر قم با انتقاد از ساخت سلیقه‌ای مساجد، اظهار داشت: به دنبال تهیه نقشه‌ای جامع هستیم که انعطاف پذیر باشد و به تمام ابعاد ساخت و بهره برداری از آن توجه شود و زمینه را برای فعالیت‌ها بانوان و بسیجیان فراهم کند.



ترمیم و بازسازی تمام پایگاه‌های مقاومت بسیج قم



دبیر ستاد انسجام بسیج و مساجد استان قم نیز در این نشست گفت: تمامی پایگاه‌های مقاومت بسیج استان قم تا پایان سال 1391 ترمیم و بازسازی می‌شوند.



سردار سید جواد هاشمی با اعلام این خبر افزود: این اقدام توسط گروه مهندسی متخصص، انجام خواهد شد که پس از آن مشکل پایگاه های مقاومت مرتفع می شود.



تأکید بر بهره برداری اصولی از مساجد



در ادامه این نشست شهردار قم از آمادگی شهرداری برای ارائه خدمات به مراکزی که با مساجد ارتباط مناسبی دارند خبر داد.



محمد دلبری افزود: مساجد یکی از مباحث و دغدغه‌های مدیریت شهری است و باید در بهره برداری اصولی از آنها تلاش کرد.



وی ادامه داد: در هر کجا که تعامل میان بسیج و مساجد پررنگ بوده پیشرفت بیشتری وجود داشته و این مساجد در مراسم‌ مختلف مثل ایام محرم و صفر فعالیت مطلوب‌تری داشته‌اند.



تأکید بر تقویت برنامه‌های آموزشی در مساجد



سرهنگ شرفیان جانشین ناحیه مقاومت بسیج امام حسین (ع)، سرهنگ علیرضا خسروی جانشین ناحیه مقاومت بسیج امام حسن(ع) و سرهنگ محمد حسین محمود آبادی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام رضا(ع) نیز گزارشی از فعالیت‌های ادارات مربوطه ارائه کردند.



رفع کمبود جا و محدودیت برای حضور بانوان در مساجد، رسیدگی به مشکلات ائمه جماعات و هیئت امنای مساجد، تقویت برنامه‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و تبلیغی در راستای شناسایی ظرفیت بسیجیان از جمله موضوعاتی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.



همچنین در این نشست راهکارها و پیشنهاداتی برای حل مشکلات بسیج و مساجد استان قم ارائه شد.