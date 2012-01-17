500 نفر در همایش سرمایه گذاری مازندران شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شعبان زاده عصر سه شنبه در دومین نشست کمیته برگزاری همایش سرمایه گذاری در استان گفت: حدود 200 سرمایه گذار خارجی و 300 سرمایه گذار داخلی به میزبانی استان در شرکت نفت محمود آباد شرکت می کنند.

وی افزود: اطلاع رسانی از توانمندی سرمایه گذاران، شاناسندن سرمایه گذاران داخلی و خارجی، ایجاد ارتباط با سایر استانها، تشویق و مشارکت بخش خصوصی، حمایت از سرمایه گذاری از اهداف این همایش است.

رئیس سازمان اقتصادی و دارایی مازندران بابیان اینکه شهرکهای صنعتی استان پتانسیل اجرای طرح دارند افزود: با جذب سرمایه گذارخارجی و داخلی می توان از ظرفیت های شهرک استفاده کافی داشته باشیم.

شعبان زاده افزود: سه جلد کتاب فهرست راهنمایی سرمایه گذاری چاپ شده و به زبان لاتین، عربی، فارسی ترجمه شده است.