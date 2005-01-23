كتاب " نشستي با عرفا " منتشر مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، تجربه آزادي و لذتي كه در كشف ابعاد خداوند به انسان دست مي دهد در اين كتاب توصيف شده است.



"هاو" از طريق جزئيات اطلاعات و توصيف هايي كه به معرفت خواننده مي افزايد و آداب معنوي برخي از مهمترين آموزگاران عارف غرب در اين اثر سخن گفته و داستان آنها را نقل مي كرده است، هاو، خواننده را به سراسر جهان مي برد تا به مكان هاي مقدس عرفا آشنا شود.

وي در سبك شخصي خود رازهاي سماع را شرح مي دهد و ما را به تجربه اي مي برد كه به مثابه چرخيدن در نيمه شب زير آسمان پر ستاره است.



"مري بيلي هاو" نشان مي دهد كه خواننده غربي چگونه مي تواند زيبايي سنت يك دين ديگر را حتي خارج از آن تجربه كند. تجربه شخصي "هاو" از شرح نيايش با عرفا و يادگرفتن آداب معنوي آنها عشق وي را به دينش بيشتر كرده است.

شبكه هاي تلويزيوني و راديويي سراسر آمريكا درباره كتاب "مري بيلي هاو" به بحث پرداختند و اين كتاب از طرف مجله " انتشارات ويكلي" و "انتخاب منتقدان " نقد و بررسي شد.



"مري بيلي هاو" عضو مركز بين الاديان دالاس است.

