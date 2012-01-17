سهمیه لرستان در طرح قرآنی نور 55 هزار نفر است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ماکنعلی در در گردهمایی روسا و مدیران آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق استان اظهار داشت: تاکنون بیش از 20 هزار دانش آموز لرستانی در طرح نهضت ملی حفظ قرآن ثبت نام کردند.

وی با اشاره به روند اجرای طرح نهضت حفظ قرآن (طرح نور) این طرح قرآنی را طرحی ارزشمند خواند و گفت: سهمیه امسال استان در اجرای طرح نور، 55 هزار نفر تعیین شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان افزود: از مجموع 55 هزار نفر سهمیه ای که برای لرستان در طرح نور تعیین شده است 16 درصد دانش‌آموز و چهار درصد فرهنگی هستند.

وی ادامه داد: با برنامه ریزی به عمل آمده در آینده نزدیک، تعداد دانش آموزان در اجرای این طرح بیشتر خواهد شد.

ماکنعلی در ادامه با اشاره به برگزاری کلاسهای تقویتی برای دانش آموزان استان گفت: در نیمسال اول حدود 15 هزار نفر از دانش آموزان سوم متوسطه و پیش دانشگاهی به منظور ارتقایکیفیت آموزشی در کلاسهای تقویتی و کنکور شرکت کرده اند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به برگزاری اردوهای راهیان نور برای دانش آموزان استان، این اردوها را در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تعمیق باورهای دینی و پایبندی دانش آموزان به آرمانهای نظام و انقلاب موثر دانست.

ماکنعلی یادآور شد: با همکاری سپاه حضرت ابوالفضل استان (ع) از ابتدای سال تحصیلی جاری تاکنون بیش از 10 هزار دانش آموز پایه دوم مقطع متوسطه به مناطق عملیاتی هشت دفاع مقدس اعزام شده اند.