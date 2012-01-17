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۲۷ دی ۱۳۹۰، ۲۲:۰۵

حسنی:

نانوایان استان مرکزی در 12 دوره آموزشی شرکت کردند

نانوایان استان مرکزی در 12 دوره آموزشی شرکت کردند

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی گفت: نانوایان استان مرکزی از مهر امسال تاکنون 12 دوره در زمینه بهبود مهارت کاری آموزش دیدند.

جواد حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خبازان در قالب دوره های آموزش نانوایی ( لواش ، تافتون ، بربری، سنگک)، مدیریت تولید نانهای حجیم و نیمه حجیم و کارگر پیشکار آموزش دیدند.

وی با بیان اینکه این دوره هم اکنون دراکثر شهرستانهای استان درحال برگزاری، گفت: تاکنون بیش از 600 نفر از نانوایان استان این دوره های آموزشی را سپری کرده اند.

مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی به بازسازی واحدهای خبازی در سطح استان با همکاری بانکهای تجارت، ملی و کشاورزی و از محل اعتبارات داخلی اشاره کرد و اظهار داشت: تعداد 470 واحد نانوایی در کل استان بازسازی شده اند.
 
کد مطلب 1512119

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