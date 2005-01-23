مسابقات دووميداني داخل سالن باشگاههاي كشور لغو شد

به گزارش خبرنگار" مهر" درنشستي كه امروزدرفدراسيون دووميداني برگزارشد، مقررشد با درنظرگرفتن خواست باشگاهها مبني بربرگزارنشدن اين رقابتها موافقت شود.

ازآنجا كه درروز بيستم و بيست ويكم بهمن ماه مسابقات دهه فجربرگزارمي شود وباشگاهها دراين رقابتها حضورپيدا مي كنند، آنها ازمسوولان فدراسيون درخواست كردند با توجه به بالا بودن هزينه هاي اياب وذهاب ومشكلات حضوردرتهران، فقط رقابتهاي دهه فجربرگزارشود. فدراسيون نيزبا درخواست باشگاهها موافقت كرد.