دانشجو تا 4 سال رئیس دانشگاه آزاد است/ امید به ارتقا جایگاه این دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه 705 شورای عالی انقلاب فرهنگی روز سهشنبه 27/10/1390 به ریاست دکتر احمدینژاد برگزار شد.
محمدرضا مخبر دزفولی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در تشریح مصوبات این جلسه گفت: در جلسه امروز شورای عالی انقلاب فرهنگی به دنبال دستور جلسات پیشین، موضوع مهندسی فرهنگی در دستور کار قرار داشت.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران افزود: اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در این جلسه نیز به بررسی گزارش تحلیل وضعیت فرهنگی کشور پرداختند و به زودی تصویب سند مهندسی فرهنگی کشور آغاز خواهد شود.
وی افزود: پس از ارائه این گزارش، نکات لازم در این خصوص توسط اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی ارائه شد و ما این گزارشات را در آینده بصورت مکتوب و مستند ارائه خواهیم کرد.
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