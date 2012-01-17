دانشجو تا 4 سال رئیس دانشگاه آزاد است/ امید به ارتقا جایگاه این دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه 705 شورای عالی انقلاب فرهنگی روز سه‌شنبه 27/10/1390 به ریاست دکتر احمدی‌نژاد برگزار شد.

محمدرضا مخبر دزفولی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در تشریح مصوبات این جلسه گفت: در جلسه امروز شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌ دنبال دستور جلسات پیشین، موضوع مهندسی فرهنگی در دستور کار قرار داشت.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران افزود: اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در این جلسه نیز به بررسی گزارش تحلیل وضعیت فرهنگی کشور پرداختند و به ‌زودی تصویب سند مهندسی فرهنگی کشور آغاز خواهد شود.

وی افزود: پس از ارائه این گزارش، نکات لازم در این خصوص توسط اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی ارائه شد و ما این گزارشات را در آینده بصورت مکتوب و مستند ارائه خواهیم کرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: دستور بعدی این جلسه به موضوع رای اعتماد اعضای شورا به دکتر فرهاد دانشجو برای ریاست دانشگاه آزاد اسلامی اختصاص داشت. وزیر علوم که از جانب شورای عالی انقلاب فرهنگی ماموریت برگزاری جلسه هیات امنای این دانشگاه را برعهده داشت، گزارش خود را از دو جلسه برگزار شده ارائه کرد.

عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران از قدردانی شورای عالی انقلاب فرهنگی از دکتر جاسبی به خاطر زحمات وی در سال‌های متمادی ریاست بر دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد.

وی افزود:اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی ابراز امیدواری کردند که با ریاست دکتر فرهاد دانشجو بر دانشگاه آزاد اسلامی جایگاه این دانشگاه ارتقا یابد.