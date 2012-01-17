  1. استانها
  2. یزد
۲۷ دی ۱۳۹۰، ۱۹:۱۰

مامور وظیفه شناس یزدی رشوه 10میلیونی را رد کرد

مامور وظیفه شناس یزدی رشوه 10میلیونی را رد کرد

یزد - خبرگزاری مهر: معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان یزد از رد رشوه 10 میلیونی توسط مامور وظیفه شناس یزدی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموران کلانتری 11 شهید چمران یزد با دستگیری دو نفر، رشوه 10 میلیون ریالی آنها را رد کردند.

به دنبال دستگیری فردی افغانی به نام "نور محمد" به ارتکاب رابطه نامشروع توسط ماموران کلانتری 11 شهید چمران یزد، فردی دیگری به نام احمد مبلغ چهار میلیون ریال رشوه به ماموران کلانتری پیشنهاد داد و اعلام کرد که مبلغ شش میلیون ریال نیز بعدا در قبال آزادی نور محمد پرداخت می کند.

ماموران گشت کلانتری ضمن رد رشوه، احمد را که او نیز تابعیت افغانی داشت، دستگیر و موضوع را صورت جلسه کردند.

با تشکیل و تکمیل پرونده، متهمان به دادسرا معرفی شدند.

کد خبر 1512121

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها