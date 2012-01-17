مامور وظیفه شناس یزدی رشوه 10میلیونی را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموران کلانتری 11 شهید چمران یزد با دستگیری دو نفر، رشوه 10 میلیون ریالی آنها را رد کردند.

به دنبال دستگیری فردی افغانی به نام "نور محمد" به ارتکاب رابطه نامشروع توسط ماموران کلانتری 11 شهید چمران یزد، فردی دیگری به نام احمد مبلغ چهار میلیون ریال رشوه به ماموران کلانتری پیشنهاد داد و اعلام کرد که مبلغ شش میلیون ریال نیز بعدا در قبال آزادی نور محمد پرداخت می کند.

ماموران گشت کلانتری ضمن رد رشوه، احمد را که او نیز تابعیت افغانی داشت، دستگیر و موضوع را صورت جلسه کردند.

با تشکیل و تکمیل پرونده، متهمان به دادسرا معرفی شدند.