به گزارش خبرنگار مهر، ولی کریمی عصر سه شنبه در جلسه کارگروه سلامت وامنیت غذایی پارس آباد اظهار داشت: با بهره برداری از این طرح، فعالیت کشتارهای سنتی و غیر بهداشتی این شهرستان متوقف خواهد شد.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد کشتارگاه صنعتی طیور به عنوان یکی از خواسته های مردم منطقه اضافه کرد: با توسعه و تجهیز این کشتارگاه می توان علاوه بر کشتار طیور شهرستان، به سایر شهرستانهای استان و استانهای همجوار نیز خدماتی ارائه داد.

فرماندار پارس آباد همچنین خواستار دفن اصولی و بهداشتی زباله های خانگی و صنعتی این شهرستان شد و افزود: عدم جمع آوری و دفع زباله های خانگی و صنعتی به صورت بهداشتی علاوه بر شیوع بیماریهای مختلف باعث ایجاد آلودگیهای زیست محیطی در این منطقه می شود.

وی از شهرداران، مسئولان بهداشت و محیط زیست این شهرستان خواست به نحوه جمع آوری و محل دفن زباله رباله ها بیش از پیش نظارت کنند و اجازه ندهند زباله های جمع آوری شده سوزانده شوند.

کریمی با اشاره به افزایش حیوانات ولگرد در شهرها و روستاهای این شهرستان ابراز داشت: رفت و آمد آنها در محیط های مسکونی سلامتی مردم را به مخاطره می اندازد و باید توسط دستگاه های ذیربط جمع آوری شوند.

وی با تاکید بر ممنوعیت سمپاشی هوایی به دلیل پایداری سلامت هوا، استفاده از روشهای بیولوژیکی را در مبارزه با آفات و بیماریها به جای سموم توصیه کرد.