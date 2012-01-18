۲۸ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۲۱

انصاری:

قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا مشکلات این حوزه را برطرف می کند

قم - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار قم با اشاره به آخرین وضعیت تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس شورای اسلامی گفت: تصویب نهایی این قانون بسیاری از مشکلات کنونی موجود در این حوزه را برطرف خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد مهدی انصاری در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان طی سخنانی اظهار داشت: قانون فعلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مربوط به 70 سال قبل بوده و تناسبی با نیازها و شرایط روز جامعه ندارد.

وی با قدردانی از اهتمام جدی مسئولان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور در زمینه پیگیری تصویب قانون جدید گفت: خوشبختانه تصویب قانون جدید در اولویت مجلس هشتم قرار داشته و تاکنون 55 ماده از 78 ماده این قانون، بررسی شده است.

معاون استاندار قم تصریح کرد: قانون جدید، قانونی پیشرفته و با نگاه متناسب با زمان و در نظر گرفتن همه کاستی‌ها و نارسایی‌های قانون فعلی تدوین شده و با تصویب و اجرای نهایی آن بسیاری از مشکلات و گرفتاری‌های کنونی در عرصه مبارزه با قاچاق کالا و ارز برطرف خواهد شد.

وی مقابله و برخورد اصولی با پدیده قاچاق کالا را نیازمند عزم و مشارکت همگانی دانست و گفت: یک یا دو دستگاه به تنهایی قادر به مبارزه ریشه‌ای با این معضل نبوده و باید در این زمینه یک حرکت جمعی و  بین بخشی منسجم شکل بگیرد.

حجت الاسلام انصاری با تاکید بر ضرورت همکاری و تعامل جدی مجموعه دستگاه‌های دست اندرکار امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان تصریح کرد: مدیران دستگاه‌های مرتبط همواره باید نسبت به مبارزه با قاچاق حساس بوده و مراقبت‌ها و نظارت‌های لازم نسبت به عملکرد زیر مجموعه خود را داشته باشند.

معاون استاندار قم همچنین با اشاره به اهمیت برخورد با قاچاق کالا، لزوم کنترل و نظارت دقیق و مستمر بر مبادی ورودی و خروجی  و گلوگاه‌های مهم استان در بحث قاچاق کالا را خواستار شد.

