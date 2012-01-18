قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا مشکلات این حوزه را برطرف می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد مهدی انصاری در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان طی سخنانی اظهار داشت: قانون فعلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مربوط به 70 سال قبل بوده و تناسبی با نیازها و شرایط روز جامعه ندارد.



وی با قدردانی از اهتمام جدی مسئولان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور در زمینه پیگیری تصویب قانون جدید گفت: خوشبختانه تصویب قانون جدید در اولویت مجلس هشتم قرار داشته و تاکنون 55 ماده از 78 ماده این قانون، بررسی شده است.



معاون استاندار قم تصریح کرد: قانون جدید، قانونی پیشرفته و با نگاه متناسب با زمان و در نظر گرفتن همه کاستی‌ها و نارسایی‌های قانون فعلی تدوین شده و با تصویب و اجرای نهایی آن بسیاری از مشکلات و گرفتاری‌های کنونی در عرصه مبارزه با قاچاق کالا و ارز برطرف خواهد شد.



وی مقابله و برخورد اصولی با پدیده قاچاق کالا را نیازمند عزم و مشارکت همگانی دانست و گفت: یک یا دو دستگاه به تنهایی قادر به مبارزه ریشه‌ای با این معضل نبوده و باید در این زمینه یک حرکت جمعی و بین بخشی منسجم شکل بگیرد.



حجت الاسلام انصاری با تاکید بر ضرورت همکاری و تعامل جدی مجموعه دستگاه‌های دست اندرکار امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان تصریح کرد: مدیران دستگاه‌های مرتبط همواره باید نسبت به مبارزه با قاچاق حساس بوده و مراقبت‌ها و نظارت‌های لازم نسبت به عملکرد زیر مجموعه خود را داشته باشند.



معاون استاندار قم همچنین با اشاره به اهمیت برخورد با قاچاق کالا، لزوم کنترل و نظارت دقیق و مستمر بر مبادی ورودی و خروجی و گلوگاه‌های مهم استان در بحث قاچاق کالا را خواستار شد.