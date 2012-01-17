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۲۷ دی ۱۳۹۰، ۲۲:۰۷

صالحی:

شناسایی بیماران سرطانی کشور سالانه 20 درصد افزایش می یابد

شناسایی بیماران سرطانی کشور سالانه 20 درصد افزایش می یابد

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس بیمارستان آیت الله خوانساری اراک گفت: براساس اعلام رسمی مسئولان وزارت بهداشت، شناسایی اشخاص مبتلا به سرطان در کشور سالانه 20 درصد افزایش می یابد که این امر به خاطر پیشرفتهای تشخیصی و بهبود امکانات حوزه سلامت است.

دکتر مهدی صالحی در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که تا سال 2020 سرطان به نخستین عامل مرگ و میر جهان تبدیل می شود و این زنگ خطر باید سبب شود تا زیرساختها و برنامه های لازم در حوزه پیشگیری و درمان این بیماری تقویت شود.
 
وی اظهار کرد: اعتبارات ابلاغی کمک درمانی قطب سرطان تاکنون بر مبنای درصدها و داروهای ذکر شده در دستورالعمل پیوست به بیماران پرداخت شده اما کمک های انجمن حمایت از بیماران سرطانی می تواند در پرداخت بهینه این اعتبارات راهگشا باشد. 

رئیس بیمارستان آیت الله خوانساری اراک با اشاره به فعالیت بیمارستان آیت الله خوانساری اراک در زمینه سرطان شناسی و درمان آن گفت: اکنون این بیمارستان به عنوان پایگاه درمانی سرطان درکشور مطرح است.

کد مطلب 1512147

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