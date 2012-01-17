به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، در رشته تفنگ سه وضعیت جوانان ، مهدی جعفری پویا با کسب 1250 امتیاز بر سکوی نخست این رقابت ها ایستاد و ایران را صاحب نشان طلا کرد. در این رشته تیراندازان چین با امتیازات 1246.4 و 1235.9 دوم و سوم شدند و پوریا نوروزیان تنها با اختلاف یک دهم امتیاز با نفر سوم در جایگاه چهارم قرار گرفت.

در بخش تیمی نیز تیم ایران موفق شد با کسب 3394 امتیاز عنوان دومی را از آن خود کند در این رشته تیم چین با 3416 امتیاز اول شد و تیم هند با 3367 در جایگاه سوم قرار گرفت.

