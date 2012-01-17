به گزارش خبرنگار مهر، تبارک سبحانی عصر سه شنبه به همراه معاون مدیرکل و مدیر کمیته امداد شهرستان ورامین با حضور در بیت آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین با وی دیدار کردند.

در این دیدار نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین کمیته امداد امام(ره) را از آثار پر برکت امام راحل دانست و افزود: کمیته امداد امام(ره) نهادی است که سعی می کند جوشش انفاق را در جامعه ایجاد کند و این مطلب بسیار مهم است، البته توجهات دولتی نیاز است و باید باشد اما مردم در امور خیر باید حضور داشته باشند.

آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی تصریح کرد: این تلاشهای کمیته امداد امام(ره) در استای رخدمت به محرومان، عبادتی ارزشمند است زیرا کمک به ضعفا و سائلان عبادت است و کمیته امداد نیز موفق است و توانسته تا حدود بسیار بالایی رضایتمندیها را جلب کند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران نیز در این دیدار از همکاریهای صمیمانه کمیته امداد برای رسیدگی به وضع محرومان، تقدیر کرد.

حجت الاسلام سید محسن محمودی از این کمیته به عنوان مسئول کمیته تعاون ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی خواست با برنامه ریزی مناسب در شهرستانهای استان تهران توسط ادارات و نهادهای عضو کمیته، خدمات مناسبی برای محرومان صورت گیرد.

در ابتدای این دیدار، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان تهران در این دیدار گزارشی از عملکرد کمیته امداد ارائه کرده و اعطای وام قرض الحسنه، ایجاد اشتغال برای مدد جویان، بیمه زنان زیر ۵۰سال و اقدامات فرهنگی مانند "طرح فلاح" را ازجمله اقدامات کمیته امداد ذکر کرد.