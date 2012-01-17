همایش "نغمه های نوا " در استان مرکزی برگزار می شود

سینا دلشادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این نشست پژوهشی و کارگاه عملی پنجشنبه 29 همین ماه همزمان با موسیقی نی نوا در اراک برگزار می شود.

وی گفت: وی حضور استادان موسیقی کشور در این همایش را فرصتی برای جوانان است که از اندوخته های علمی و تجربیات آنان استفاده کنند.

منوچهر غیوری در سال 1326 در شهرستان نجف آباد اصفهان چشم به جهان گشود و از همان دوران کودکی به موسیقی علاقمند بود و از سن 12 سالگی کار هنری را با نی و آواز شروع کرد.

در دوره دبیرستان ضمن تحصیلات در اردوهای هنری شرکت می‌کرد و از سال 1350 به محضر استاد نی ایران "حسن کسایی" راه یافت و در همان زمان با مرحوم استاد تاج اصفهانی آشنا شد.

غیوری بیشتر اوقات خود را در حضور استاد کسایی بسر می‌برد و ردیفهای موسیقی اعم از ساز نی و آواز را از وی فرا گرفت.

در سال 1352راهی تهران شد و به دانشسرای عالی هنر راه یافت و پس از اتمام دوره به موطن خود باز گشت و شغل دبیری آموزش و پرورش را پیشه خود ساخت وسپس در سال 1355به منظور تکمیل تحصیلات هنری خود به هنرکده عالی موسیقی رفت و مشغول فرا گرفتن موسیقی در مقطع کارشناسی شد. منوچهر غیوری با هنرمندانی نظیر آقایان سعیدی، شاه زیدی، افتخاری و رستمیان همکاری دارد و کنسرتهای متعدد با خوانندگان فوق اجرا کرده و در برنامه‌های تکنوازی در مراکز ایران و خارج از کشور شرکت داشته است.

وی از جمله هنرمندانی است که مورد تأیید اساتید موسیقی می‌باشد و در اولین جشنواره نی نوازان ایران در خرداد 1370مقام اول را کسب کرد و به تأیید استادان مسلم موسیقی "حسن کسایی، علی تجویدی و مصطفی کمال پورتراب" به اخذ دیپلم افتخار نائل شد.