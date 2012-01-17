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۲۷ دی ۱۳۹۰، ۲۰:۰۸

رحیمی خبر داد:

کارگاه آموزش زندگی خانواده در بهزیستی لرستان برگزار شد

کارگاه آموزش زندگی خانواده در بهزیستی لرستان برگزار شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل بهزیستی استان لرستان از برگزاری کارگاه آموزش زندگی خانواده در این اداره کل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی رحیمی در این رابطه اظهار داشت: ۳۰۰ نفر از بانوان تحت پوشش بهزیستی استان لرستان در کارگاه آموزش زندگی خانواده شرکت کردند.

وی ادامه داد: این کارگاه آموزشی به مدت سه روز با هدف بالا بردن سطح اطلاعات خانوادگی افراد تحت پوشش این سازمان برگزار شد.

مدیر کل بهزیستی استان لرستان سبکهای گفتگو و حل تعارض بین زن و مرد و مهارت فرزند پروری را از جمله محورهای این کلاس آموزشی برشمرد و یادآور شد: این کارگاه آموزشی با همت موسسه خیریه پیروان ولایت شهرستان خرم آباد برگزار شد.

در این کارگاه یکی از اساتید برجسته سازمان بهزیستی در زمینه مهارت گفتگو، برقراری ارتباط موثر بین زن و مرد، کاهش تعارض و بحث و جدل بین زن و مرد، تعریف گفتگو و تفاوت جنسی بین زن و مرد مباحثی به شرکت کنندگان ارائه داد.

کد مطلب 1512163

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