لرستانیها در مصرف آب صرفه جویی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اکبریان در این رابطه اظهار داشت: با توجه به کاهش نزولات آسمانی، اگر مردم عادت مصرف خود را تغییر دهند می توانیم از تنش مربوط به مشکل تامین آب گذر کنیم.

وی با اشاره به مصرف بی رویه آب توسط برخی مشترکان لرستانی، یادآور شد: سالانه 75 میلیون متر مکعب آب در شهرهای مختلف استان مصرف می شود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان با تاکید بر اینکه باید تدابیر لازم برای ترویج فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب در میان مشترکان لرستانی را به کار بست، یادآور شد: در این راستا آگاه سازی عمومی، مشارکت مردم و تبیین ارزش اقتصادی آب نقش مهمی در اشاعه فرهنگ صرفه جویی و مصرف بهینه آب دارد.

اکبریان یادآور شد: همچنین استفاده از قطعات کاهنده مصرف آب، بازسازی شبکه های فرسوده، اصلاح نوع سیستم توزیع آب، مدیریت بر فشار شبکه توزیع، جداسازی مصارف فضای سبز از آب شرب شهرها و اعمال نرخ واقعی آب برای مشترکان پر مصرف از دیگر راهکارهای صرفه جویی به نظر می رسد.

وی افزود: از طرف دیگر ائمه جمعه و جماعات استان بر اساس اعتقاد و باور مردم به توصیه های آنها و نقش ارتباطی که با اقشار مختلف جامعه دارند می توانند اثر ماندگاری در تبیین و ترویج فرهنگ صرفه جویی آب داشته باشند.