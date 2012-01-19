احمد صافی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: پخش شدن نیروهای طراز اول کاراته در تیم‌های مختلف از یک سو و حضور در جام باشگاه‌های جهان از سوی دیگر باعث بالا رفتن سطح فنی فصل جاری مسابقات کاراته سوپرلیگ باشگاه‌های کشور به میزان قابل توجهی شد.

وی در ادامه افزود: این فصل مقاومت از ترکیب خوبی بهره می‌برد و ارژن فارس نیز پیشرفت زیادی نسبت به سال قبل داشت. سایر تیم‌ها هم با حضور جوانان بااستعداد و باآتیه مبارزات خوبی به نمایش گذاشتند. این نوع برگزاری و سطح فنی می‌تواند برای رشد تیم ملی خیلی مفید باشد.

صافی در مورد تیم دانشگاه آزاد نیز گفت: تیم ما همیشه طی چند سال اخیر جزو سه تیم برتر مسابقات کاراته سوپرلیگ باشگاه‌های کشور بوده اما سال گذشته به طرز فاجعه باری نزول داشتیم و در نهایت به عنوان پنجم مسابقات بسنده کردیم. خوشبختانه در فصل جاری مزد زحمات خود را گرفته و بازهم با ایستادن روی سکوی دوم جواب اعتماد مسئولان دانشگاه آزاد را دادیم.

سرمربی تیم کاراته دانشگاه آزاد در ادامه افزود: بین کادر فنی و اعضای تیم هماهنگی بسیار خوبی وجود داشت. کاراته‌کاهای تیم ما به درکی متقابل از مربیان دست پیدا کرده و خیلی زحمت کشیدند. کمتر کسی فکر می‌کرد کاراته‌کای ناشناسی چون بخش محمدلو بتواند مبارزات خوبی در سطح ملی پوشان طراز اول به نمایش بگذارد.

صافی در پایان به انتخاب سلیمانی به عنوان سرمربی تیم‌های کاراته رده پایه کشورمان نیز اشاره کرد و گفت: سلیمانی سوابق درخشانی در تیم‌های ملی به عنوان سرگروه دارد و در مقام سرمربی تیم مالزی نیز نتایج خوبی گرفته است. ما با هدایت این مربی در مسابقات قهرمانی آسیا به 6 مدال طلا دست یافته و قهرمان آسیا شدیم. فکر می‌کنم با توجه به علاقه‌ای که سلیمانی به کار با رده سنی پایه دارد، انتخاب خوبی صورت گرفته و امیدوارم او بتواند در این بخش برای کاراته ایران تاثیرگذار باشد.

قابل ذکر است تیم کاراته دانشگاه آزاد در پایان هفته سوم از دور برگشت رقابت‌های لیگ برتر موفق شد نایب قهرمانی خود را در فاصله یک هفته به پایان این مسابقات مسجل کند.