روند تصرف به عرصه های ملی در فارس کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح الله خدائیان در پنجمین نشست شورای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی استان فارس ضمن تاکید بر برخورد قاطع و قانونی با افراد ذی نفوذ و متجاوزان اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: باتوجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه مبنی بر برخورد با متجاوزان به اراضی ملی و منابع طبیعی دستگاه های متولی حفاظت از اراضی ملی ومنابع طبیعی ودستگاه قضایی باید موضوع حفاظت از این اراضی رادر دستور کارخود دستگاه های ذی ربط قرار گیرد.

وی افزود: در این راستا با شناسایی و برخورد قاطع بامتجاوزان به اراضی ملی و دولتی اجازه ندهند افرادی با سوء استفاده از نفوذ خود در دستگاه های دولتی اراضی مذکور راتصرف کرده و با اعمال نفوذ تصرفات خود را قانونی جلوه دهند.

رئیس کل دادگستری استان فارس یاد آور شد: باتوجه به سابقه ای که در تجاوز به عرصه های ملی و منابع طبیعی در استان وجود داشته با برخورد های به موقع متولیان امر و دستگاه قضایی به تصرفات به میزان زیادی کاهش یافته و هزاران هکتار از اراضی مورد تجاوز از تصرف متصرفان خارج و به دولت برگردانده شده است.

وی افزود: باید باهوشیاری کامل این روند ادامه داشته باشد تا افراد فاسد و سوءاستفاده در استان احساس امنیت نکنند.

در ادامه دادستان عمومی و انقلاب شیراز ضمن بررسی مصوبات و عملکرد دستگاه ها در یک ماه گذشته به بررسی تحلیلی و تفسیری عملکرد دستگاه های عضو شورای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی پرداخت و افزود: در سالهای گذشته اقدامات پیشگیرانه مناسبی صورت گرفته اما با تحلیل و بررسی عملکردها دستگاه های فعال در برخورد و پیشگیری از تصرفات اراضی به مردم معرفی و از آنان تقدیر خواهد شد.

علی القاصی همچنین از ایجاد برنامه جامع نرم افزاری واحد در امر مبارزه با زمین خواران در بین ادارات و سازمانهای عضو شورا خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر بانکهای اطلاعاتی و برنامه های نرم افزاری در ادارات و سازمانها موجود است اما لزوم ایجاد برنامه ای جامع و واحد بین ادارات و نهادها متولی امر زمین به نظر می رسد.

وی همچنین از فعال شدن شعب تخصصی حقوقی و کیفری در دستگاه قضایی استان در یک ماه گذشته یاد کرد و افزود: با اقدام رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب شیراز شعبه 102 جزایی شیراز و شعبه سوم و 23 محاکم حقوقی شیراز از این پس به صورت اختصاصی و ویژه شکایات و پرونده های اراضی را بررسی و رسیدگی خواهند کرد.

در این نشست مهرزاد خرد مدیر کل جهاد کشاورزی استان فارس به تشریح برنامه ها و سیاستهای مقابله و پیشگیرانه با زمین خواری در استان پرداخت.

وی استفاده از پدیده های نوین و تکنولوژیهای جدید را در امر مبارزه و پیشگیری از زمین خواری بسیار مفید و کارگشا خواند و بیان کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان با بهره گیری از سیستمهای پایش و مانیتورینگ توانسته گامهای مؤثری در این زمینه بردارد.

خرد همچنین تثبیت مالکیت و صدور سند اراضی ملی و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع اراضی کشاورزی و تعیین کاربری یک میلیون هکتار از اراضی منابع طبیعی استان را از مهمترین اقدامات چند سال اخیر سازمان جهاد کشاورزی خواند.

در این نشست همچنین پرونده های خاص و ویژه مطروحه در یک ماه گذشته مورد بررسی و در خصوص آن تصمیماتی اتخاذ شد.