مبادی ورودی و خروجی خرم آباد از نخاله های ساختمانی پاکسازی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وفایی در نشست بررسی روند اجرای مصوبات شورای سلامت استان به زمین های بدون حصار در شهر خرم آباد اشاره کرد و اظهار داشت: باید زمین هایی که متعلق به سازمانهای اداری و دولتی هستند، هر چه سریعتر حصارکشی شوند.

وی ادامه داد: همچنین در مورد زمینهایی که متعلق به افراد و مردم هستند، شهرداری باید به صاحبان و مالکان این زمینها اخطار لازم را بدهد تا زمینهای خود را حصارکشی کنند تا از زشت شدن چهره شهر جلوگیری شود.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت نخاله های ساختمانی در ورودی و خروجی های شهر خرم آباد اشاره کرد و افزود: انتظار داریم مسیرهای ورودی و خروجی خرم آباد ساماندهی شود تا بتوانیم یکی از مصوبات شورای سلامت را به نحو احسن انجام داده باشیم.

نخاله های ساختمانی در مبادی ورودی و خروجی خرم آباد

امیدعلی پاپی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان و رئیس مرکز بهداشت استان نیز در این نشست اظهار داشت: با توجه قرار گرفتن در ماههای پایانی سال و ورود میهمانان نوروزی به استان لرستان درخواست حمایت و تلاش بیشتری از سازمان های مرتبط داریم تا بتوانیم چهره زیبایی از استان را به میهمانان نوروزی نشان دهیم.

مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری لرستان نیز در ادامه این جلسه به برنامه های استانداری در خصوص ساماندهی مناطق حاشیه ای شهر خرم آباد اشاره کرد و گفت: شخص استاندار پیگیر این مسئله است که می توان به صورت نمونه به مناطق علی آباد، گل سفید و پل کرگانه شهرستان خرم آباد اشاره کرد.

مسعود مختاری در بخش دیگری از سخنان خود ساماندهی مناطق مختلف خرم آباد از نخاله های ساختمانی را خوب ارزیابی کرد و یادآور شد: شهرداری خرم آباد در حال حاضر در دو شیفت پیگیر ساماندهی وضعیت کنونی است.

کمیته اجرایی کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان لرستان به منظور ساماندهی نخاله های شهری، وضعیت نگهداری دام در سطح شهر و بررسی وضعیت جمع آوری زباله های شهری در خرم آباد برگزار شد.

یکی از مشکلات زیست محیطی استان لرستان و به ویژه شهرستان خرم آباد حجم بسیار زیاد زباله و نخاله های ساختمانی است که در سالهای اخیر به علت گسترده تر شدن شهرهای استان به چالشی مهم برای محیط زیست شهرهای این استان تبدیل شده است.

در حال حاضر در عمده شهرهای استان با افزایش حجم ساخت و ساز، تعمیرات و آواربرداری از ساختمان های فرسوده روبرو هستیم به طوریکه شهرهای استان به دلیل عدم مدیریت اصولی در این زمینه در محاصره نخاله های ساختمانی قرار گرفته اند.

متاسفانه ورودی و خروجی شهر خرم آباد با نخاله های سرگردان این شهر آراسته شده و در برخی از نقاط شهر نیز نخاله های ساختمانی بر آلودگی منظر این شهر افزوده است.