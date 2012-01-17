کاندیداها برای جلب آرای مردم ولایت مداری خود را اثبات کنند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی رضایی شامگاه سه شنبه در جمع فرماندهان پایگاههای مقاومت ادارات کل استان اظهار داشت: بهترین روش جلب آرا مردم توسط کاندیداها تبلیغات گمراه کننده نیست، بلکه نشان دادن ولایت مداری حقیقی شان است.
وی با بیان اینکه در این صورت کاندیدای اصلح و راه یافته به مجلس، جان نثارترین فرد برای ولایت و رهبری خواهد بود، یادآور شد: مردم عشق و علاقه خود را به ولایت و رهبری در شرایط گوناگون نشان داده اند و تاکید دارند که مهمترین موضوع و تکلیف اطاعت پذیری از ولی امر است.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل قدم گذاشتن در مسیر راستین، حقیقی و الهی را تنها با ولایت پذیری و پایداری در آن میسر دانست و افزود: این توفیقی است که شامل بندگان پاک و شیعیان واقعی می شود.
وی بصیرت و دشمن شناسی را مهمترین راه کسب و نگهداری این توفیق و نپیوستن به حزب شیطان و منحرف نشدن از دین برشمرد و اضافه کرد: زیرا هر لحظه امکان دارد انسان در یک لحظه منحرف شده و با رویگردانی از ارزشها و اصول، از خط ولایت خارج شده و موجبات خشم ملت و خدا را فراهم آورد.
وی با اشاره به توطئه های دشمنان نظام و تبیین فتنه سال 88 و نقش عوامل خود فروخته در آن حوادث ابراز داشت: از صدر اسلام تاکنون نفاق به قصد ضربه زدن به اعتقادات دینی و الهی مسلمانان از هیچ حرکت و اقدامی دریغ نکرده و در مقابل تنها عاملی که موجب موفقیت در برابر منافقین و شکست آنان شده، بصیرت و آگاهی مسلمانان است.
وی همچنین بسیج را نعمت بزرگ خداوند بر جمهوری اسلامی ایران دانست و از بسیجیان خواست در این انتخابات نیز همانند انتخابات دیگر با حضور فعال نسبت به حفظ ارزشها و اصول و دفاع از آرمانهای امام راحل با بصیرت دهی به مردم تلاش کنند.
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