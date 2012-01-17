کاندیداها برای جلب آرای مردم ولایت مداری خود را اثبات کنند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی رضایی شامگاه سه شنبه در جمع فرماندهان پایگاههای مقاومت ادارات کل استان اظهار داشت: بهترین روش جلب آرا مردم توسط کاندیداها تبلیغات گمراه کننده نیست، بلکه نشان دادن ولایت مداری حقیقی شان است.

وی با بیان اینکه در این صورت کاندیدای اصلح و راه یافته به مجلس، جان نثارترین فرد برای ولایت و رهبری خواهد بود، یادآور شد: مردم عشق و علاقه خود را به ولایت و رهبری در شرایط گوناگون نشان داده اند و تاکید دارند که مهمترین موضوع و تکلیف اطاعت پذیری از ولی امر است.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل قدم گذاشتن در مسیر راستین، حقیقی و الهی را تنها با ولایت پذیری و پایداری در آن میسر دانست و افزود: این توفیقی است که شامل بندگان پاک و شیعیان واقعی می شود.

وی بصیرت و دشمن شناسی را مهمترین راه کسب و نگهداری این توفیق و نپیوستن به حزب شیطان و منحرف نشدن از دین برشمرد و اضافه کرد: زیرا هر لحظه امکان دارد انسان در یک لحظه منحرف شده و با رویگردانی از ارزشها و اصول، از خط ولایت خارج شده و موجبات خشم ملت و خدا را فراهم آورد.

تبعیت از رهبری تنها راه پیشگیری از انحراف است

رضایی مراقبت و هوشیاری نسبت به حوادث پیرامون و تبعیت کامل و محض از ولایت و رهبری و ولایت پذیری را تنها راه پیشگیری از انحرافات و پیوستن به جریانات انحرافی دانست.



وی با اشاره به توطئه های دشمنان نظام و تبیین فتنه سال 88 و نقش عوامل خود فروخته در آن حوادث ابراز داشت: از صدر اسلام تاکنون نفاق به قصد ضربه زدن به اعتقادات دینی و الهی مسلمانان از هیچ حرکت و اقدامی دریغ نکرده و در مقابل تنها عاملی که موجب موفقیت در برابر منافقین و شکست آنان شده، بصیرت و آگاهی مسلمانان است.

نامزدها پایبند قانون و اخلاق انتخاباتی باشند

رئیس کل دادگستری استان اردبیل همچنین با اشاره به اهمیت انتخابات آینده مجلس و نقش حضور حداکثری مردم در ناامیدی و شکست توطئه های دشمنان، کاندیداهای انتخاباتی را به رعایت بیش از پیش اخلاق انتخاباتی به ویژه در ایام قانونی تبلیغات فراخواند.



وی همچنین بسیج را نعمت بزرگ خداوند بر جمهوری اسلامی ایران دانست و از بسیجیان خواست در این انتخابات نیز همانند انتخابات دیگر با حضور فعال نسبت به حفظ ارزشها و اصول و دفاع از آرمانهای امام راحل با بصیرت دهی به مردم تلاش کنند.