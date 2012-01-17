واکنش ترکیه به هشدارهای عراق / خواهان حل اختلافات هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی "ورلد بولتن"، "احمد داوود اوغلو" در بازگشت از لبنان در هواپیما به خبرنگار روزنامه "ترکیه" اعلام کرد در دیدار با "بان کی مون" دبیر کل سازمان ملل خواستار استقرار برخی از سازمانهای وابسته به سازمان ملل در استانبول شدم زیرا هم اکنون ترکیه جایگاه مناسبی را در خاورمیانه و شمال آفریقا دارد.

وی افزود: خروج نظامیان آمریکایی از عراق باید همراه با جشن و سرور می بود و عید ملی در این کشور اعلام می شد و دولت عراق باید پیروزی خود را به جهانیان نشان می داد ولی این فرصت فراهم نشد.

وزیر امور خارجه ترکیه با اشاره به این موضوع که کشورش خواهان حل اختلافات در عراق و حاکم شدن روحیه برادری است، گفت: هنوز اختلاف حزبی و گروهی در این کشور وجود دارد که پیروزی را تحت تاثیر قرار داده است، اما باید فضای همبستگی و اتحاد در عراق ایجاد شود و مسئولان باید به این موضوع اهمیت دهند.

وی افزود : در صورت ایجاد تحولات سیاسی و اجتماعی قوانین اساسی باید تغییر کند و وقتی صحبت از یک دولت مشروع می شود قانون اساسی جدید باید بر مبنای انسانیت بنا شود زیرا اگر مردم نباشند حکومتی وجود ندارد.

وزیر خارجه ترکیه گفت: پیروزی مردم تونس یک پیروزی بزرگ نه تنها برای تونسی ها بلکه برای مردم منطقه بود و جامعه بین الملل باید به توانمندی های مردم منطقه احترام بگذارد.



خاطر نشان می شود مقامات بلندپایه عراق به ویژه نوری المالکی نخست وزیر این کشور بارها به ترکیه درباره پیامدهای دخالت درامور داخلی کشورشان هشدار داده اند.