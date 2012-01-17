رای دانشجو قطعی است/ امیدواریم رئیس هیئت امنا بزودی حکم را صادر کند

منصور کبگانیان در گفتگو با مهر با اشاره به جزئیات جلسه شب گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به ریاست فرهاد دانشجودر دانشگاه آزاد حمایت بالایی را نشان دادند و رای وی برای ریاست دانشگاه نسبت به رای سایر روسای دانشگاهها رای بالایی بود که این موضوع نشان دهنده موافقت شورا با مدیریت جدید است.

وی اظهار داشت: البته همیشه در تمام تصمیم گیری‌ها مخالفت‌هایی نیز وجود دارد اما اخلاق علمی ایجاب می‌کند که به ویژه در زمانی که معیارهای دموکراتیک وجود دارد مخالفت‌ها مطرح نشود، در این مورد نیز نباید پس از رای گیری حرف‌های متناقضی از طرف هیئت امنای دانشگاه مطرح شود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه در این رای‌گیری نیز معیار نهایی رای شورای عالی انقلاب فرهنگی است، گفت: تصمیم شورا مشروعیت قطعی دارد.

وی گفت: منتظر می‌مانیم که هیئت امنای دانشگاه آزاد سیاست‌ها را به شورایعالی انقلاب فرهنگی اعلام کند.

کباگانیان در پاسخ به اینکه واکنش رئیس هیئت امنا دانشگاه به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی چه خواهد بود به مهر گفت: بعید می‌دانم رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد مصوبه قاطع شورای عالی انقلاب فرهنگی را اجرا نکند. اگر هم نخواهد اجرا کند باید دلایل خود را برای این موضوع به شورا ارائه دهد.

وی خاطرنشان کرد: در هر صورت آنچه مهم است این است که فرهاد دانشجو با رای قاطع شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان رئیس دانشگاه آزاد انتخاب شده است.

وی با بیان اینکه حکم ریاست دانشگاه آزاد به دلیل اینکه موسسه غیردولتی است باید توسط رئیس هیئت امنا امضا و ابلاغ شود به مهر گفت: امیدواریم مراحل بعدی مانند صدور حکم نیز به زودی انجام شود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه اظهار داشت: شورا وظیفه رصد دانشگاه آزاد و فعالیت‌های آن را دارد و در جلسه بعدی خود که دو هفته آینده برگزار می شود به بررسی ادامه روند فعالیت‌ها از جمله صدور حکم ریاست دانشگاه خواهد پرداخت.