کمبود اعتبار مهمترین دغدغه سد سازی در استان سمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، سد سازی از فعالیت هایی به شمار می رود که شرایط خاص مناطق در پیدایش، ‌شکل گیری و گسترش آن سهم به سزایی دارند.



استان سمنان با مساحت قریب به 97 هزار کیلومتر مربع درحاشیه شمالی حوضه آبریز کویر مرکزی واقع شده است.



کل پتانسیل سالیانه آب در استان سمنان حدود 1083میلیارد متر مکعب است که حدود 683 میلیون مترمکعب پتانسیل آب های زیرزمینی و400میلیون مترمکعب پتانسیل آب های سطحی برآورد شده است.



از این مقدار حدود 270 میلیون مترمکعب آن مربوط به رودخانه حبله رود واقع درشهرستان گرمسار است.



کمبود اعتبارات مهمترین دلیل تاخیر در پیشرفت سد سازی استان سمنان



متاسفانه کمبود اعتبارات در استان سمنان باعث تاخیر در پیشرفت پروژه های سد سازی در این استان شده است و تاکنون فقط یک سد در استان سمنان به بهره برداری رسیده است.



مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت نزولات جوی در استان سمنان اظهار داشت: متوسط بارندگی دراین استان 125میلیمتر است.



اتابک جعفری گفت: کل مصارف آبهای زیرزمینی استان ازحدود 5400 منبع آبی شامل چاه، چشمه وقنات حدود 843 میلیون متر مکعب در سال است.



مصرف 90 درصد آب های سطحی استان در بخش کشاورزی



مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان سمنان ضمن بیان اینکه با توجه به کل پتانسیل آبهای زیرزمینی استان، کسری مخزن سفره آب زیرزمینی 160میلیون متر مکعب در سال است، افزود: کل مصارف آب های سطحی حدود 222 میلیون متر مکعب در سال است که 90درصد آن در بخش کشاورزی،8 درصد در شرب و دو درصد دیگر نیز در صنعت استان استفاده می شود.



جعفری تصریح کرد: کلیه مصارف آب های سطحی و زیر زمینی 1065میلیون مترمکعب است.





وی با اشاره به این مطلب که پروژه های در دست بهره برداری این شرکت شامل یک سد با تنظیمی 25 میلیون متر مکعب و 10بند انحرافی با تنظیم 200 میلیون متر مکعب در سال است، اظهارداشت: درصورت اتمام پروژه های سد سازی و خطوط انتقال، حدود 35 میلیون مترمکعب آب در سال جهت مصارف شرب و کشاورزی تامین می شود.



جعفری افزود: با اتمام پروژه ها تغذیه مصنوعی در دست اجرا، حدود 25 میلیون متر مکعب به منابع آب زیر زمینی تغذیه خواهد شد.



سد کالپوش و مجن تامین کننده آب مصرفی میامی و شاهرود



معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پروژه های این شرکت به دو بخش در حال اجرا و در حال مطالعه تقسیم می شود.



محمد هادی مصطفایی با اشاره به این مطلب که سدکالپوش میامی و سد مجن شاهرود با هدف تامین آب کشاورزی، شرب و صنعت در حال اجرا هستند افزود: سد فینسک، سدچاشم، سدگورسفید، سد گل دین دره، سدکلاته خیج شاهرود و سد طزره دامغان هم از سدهای مطالعاتی استان سمنان هستند.



وی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه کمبود اعتبارات موجب روند کند پیشرفت ساخت سدها شده است.



معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای سمنان با بیان اینکه از 10سد استان سمنان، یک سد در شهرستان دامغان به بهره برداری رسیده است گفت: سد مخزنی نمرود با هدف تامین آب شرب، کشاورزی و صنعت شهرستان گرمسار با اعتبار شرکت آب منطقه ای تهران در حال اجرا است.



محمد هادی مصطفایی تصریح کرد: اعتباری بالغ بر 154میلیارد تومان برای ساخت سد های کالپوش میامی، مجن شاهرود، فینسک، چاشم، گورسفید و گلدین دره نیاز است که تا کنون بخشی از اعتبار به این شرکت اختصاص یافته است.



وی در ادامه اضافه کرد: سد کلاته خیج شاهرود و طزره دامغان جزء برنامه های آینده است که هنوز اعتبار آنها پیش بینی نشده است.



سد کالپوش حدود 80 در صد پیشرفت فیزیکی دارد



معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای سمنان با بیان اینکه پروژه سد کالپوش درسفر مقام معظم رهبری به استان تصویب شد، اظهار داشت: مابقی پروژه ها در سفر های اول، دوم و سوم هیئت دولت به سمنان به تصویب رسیده اند.



وی با اعلام این خبر که سد کالپوش حدود 80 در صد پیشرفت فیزیکی دارد عنوان کرد: امیدواریم در صورت تامین اعتبار لازم تا سال آینده این سد آبگیری و به بهره برداری برسد.



مصطفایی با تاکید بر اینکه تا کنون سد مجن 45 درصد پیشرفت فیزیکی دارد اظهار داشت: ساخت سد فینسک و چاشم درسال آینده، گلدین دره درسال 92 و سد گور سفید در سال 93 آغاز خواهد شد.



مهار سالانه 90 میلیون متر مکعب آب در استان سمنان



وی با اشاره به این مطلب که با وجود 10سد در استان سمنان سالانه 90 میلیون متر مکعب آب مهار میشود عنوان کرد : با ساخت این تعداد سد، تقریبا تمام آب های سطحی در استان مهار خواهد شد.



مصطفایی با بیان اینکه این سدها میتواند در تامین آب شرب، کشاورزی و صنعت موثر باشد افزود: ساخت این سدها در مسائل آب و هوایی، گردشگری، پرورش ماهی و اشتغال بسیار موثر است.



وی تصریح کرد: ساخت سد با مشکلات عدیده ای روبرو است اما در استان ما مهمترین مشکل برای ساخت سدها کمبود اعتبار است.



..................................................

گزارشگر: اعظم سالار