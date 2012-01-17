اسناد جدیدی از رابطه رژیم صهیونیستی و پ.ک.ک فاش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی "ورلد بولتن"، سازمانهای اطلاعاتی ترکیه به این نتیجه رسیدند که هواپیماهای بدون سرنشین رژیم صهیونیستی با پرواز بر فراز مرزهای سوریه و ترکیه اطلاعات هواپیمای این رژیم موسوم به "هرون" را در اختیار اعضای حزب کارگران کردستان موسوم به پ.ک.ک قرار می دهند.

"فرمان حسین" یکی از فرمانده هان پ.ک.ک در سوریه که در نزدیکی شهر هاتای و کیلیس اردوگاه زده است و رفت و آمد کنعان ایلدیز باکان به رژیم صهیونیستی سبب تقویت این ایده شده که هواپیماهای هرون اطلاعات نظامی را در اختیار پ.ک.ک قرار می دهند.