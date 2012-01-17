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۲۷ دی ۱۳۹۰، ۲۱:۴۸

اسناد جدیدی از رابطه رژیم صهیونیستی و پ.ک.ک فاش شد

اسناد جدیدی از رابطه رژیم صهیونیستی و پ.ک.ک فاش شد

پرواز هواپیماهای بدون سرنشین هرون بر فراز شهر "هاتای" و "آوانا" سبب نگرانی مقامات سازمان اطلاعاتی ترکیه درباره روابط رژیم صهیونیستی و اعضای پ.ک.ک شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی "ورلد بولتن"، سازمانهای اطلاعاتی ترکیه به این نتیجه رسیدند که هواپیماهای بدون سرنشین رژیم صهیونیستی با پرواز بر فراز مرزهای سوریه و ترکیه اطلاعات هواپیمای این رژیم موسوم به "هرون" را در اختیار اعضای حزب کارگران کردستان موسوم به پ.ک.ک قرار می دهند.

"فرمان حسین" یکی از فرمانده هان پ.ک.ک در سوریه که در نزدیکی شهر هاتای و کیلیس اردوگاه زده است و رفت و آمد کنعان ایلدیز باکان به رژیم صهیونیستی سبب تقویت این ایده شده که هواپیماهای هرون اطلاعات نظامی را در اختیار پ.ک.ک قرار  می دهند.

کد مطلب 1512199

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