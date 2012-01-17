تحرکات خصمانه آمریکا در آفریقای جنوبی/جهان می تواند از نفت ایران بی نیاز شود!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، یک مقام آمریکایی مدعی شد جهان می تواند از نفت ایران بی نیاز شود.



"دانیل بونمان" معاون وزیر انرژی آمریکا امروز سه شنبه در ژوهانسبورگ ادعا کرد جهان می تواند از نفت ایران که به ویژه یک چهارم نیازهای نفتی آفریقای جنوبی را تامین می کند، بی نیاز شود.



بونمان که در حال دیدار از آفریقای جنوبی در چارچوب تحرکات خصمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است، همزمان با افزایش اقدامات تنش آمیز غربی ها ادعا کرد بازار جهانی و نفت قابل انتقال و حمل و نقل آن نیز آسان است.



وی ادعا کرد اگر به شیوه خوب و مسئولانه رفتار کنیم، جهان می تواند میزان تقاضای فعلی را بدون هر گونه کمبودی پاسخگو باشد، حتی اگر ما بر ایران فشار وارد کنیم که به وظایف خود در زمینه جلوگیری از گسترش سلاح هسته ای عمل کند.



به گزارش خبرگزاری فرانسه، آفریقای جنوبی اولین وارد کننده نفت ایران در قاره آفریقا به شمار می رود و آمریکا فشارهای گسترده ای بر این کشور برای همراهی با تحریمها و اقدامات خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران به ویژه در زمینه تحریم نفتی وارد می کند.

با وجود این ادعا کشورهای مهمی همچون هند، کره جنوبی، ترکیه، ژاپن و ایتالیا بر تمایل خود برای ادامه خرید نفت از ایران تاکید کرده اند، در این زمینه هند با رد فشارهای آمریکابرای تحریم نفتی ایران تاکید کرد همچنان به خرید نفت از جمهوری اسلامی ادامه می دهد.



اقدامات خصمانه ایالات متحده علیه ایران در حالی است که دبیر شورای امنیت ملی روسیه ضمن هشدار درباره تبعات سنگین تحریم نفتی ایران برای اتحادیه اروپا، ادعاهای آمریکا درباره برنامه هسته ای تهران را تنها توجیهی برای اعمال تحریمهای بیشتر دانسته است.