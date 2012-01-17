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۲۷ دی ۱۳۹۰، ۲۱:۴۴

همایش محیط زیست و داوطلبان هلال احمر در علی آباد برگزار شد

همایش محیط زیست و داوطلبان هلال احمر در علی آباد برگزار شد

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: همایش محیط زیست و داوطلبان جمعیت هلال احمر در علی آبادکتول برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش یک روزه عصر سه شنبه با هدف نقش داوطلبان هلال احمر در فرهنگ سازی و پاکسازی هوا و محیط طبیعی برگزار شد.

علی بیانی رئیس اداره حفاظت محیط زیست علی آبادکتول در حاشیه این همایش گفت: این شهرستان با داشتن بیش از یک هزار داوطلب فعال نقش ارزنده ای در حفظ و شادابی محیط زیست دارد.

وی اظهار داشت: حفاظت از محیط طبیعی زیست یک عزم جمعی طلب می کند و لازم است دستگاهها و مردم در این زمینه همکاری کنند.

بیانی گفت: فعالان و دوستداران عرصه محیط زیست نگهبانان واقعی این ودیعه الهی هستند.

در این همایش از فعالان داوطلب دوستدار محیط زیست تقدیر شد.

کد مطلب 1512202

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