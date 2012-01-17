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۲۷ دی ۱۳۹۰، ۲۱:۴۷

رحمانی:

45 واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد گلستان افتتاح می شود

45 واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد گلستان افتتاح می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد امام (ره) گلستان از افتتاح و خرید 45 واحد مسکونی شهری و روستایی در ایام دهه فجر 90 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی گفت: به مناسبت سی و سومین  سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران در این ایام باشکوه 16 مسکن شهری و 22 مسکن روستایی افتتاح و تحویل مددجویان نیازمند می شود.

وی افزود: همچنین احداث هفت واحد مسکن روستایی کلنگزنی می شود.
 
مدیر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد امام (ره) گلستان با اشاره به هزینه های صورت گرفته، بیان داشت: برای احداث و خرید منازل مسکونی مبلغی بالغ بر چهار میلیارد و 31 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی و مبلغ سه میلیارد و 594 میلیون ریال از محل خودیاری توسط مددجو هزینه پرداخت شده است.
 
وی تصریح کرد: بیشترین خرید مسکن شهری و احداث مسکن روستایی در شهرستان مینودشت انجام شده است.

بیش از 52 هزار خانوار تحت حمایت کمیته امداد گلستان هستند.
کد مطلب 1512206

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