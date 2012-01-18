تندیس و لوح ناجا تقدیم فرمانده انتظامی استان البرز شد

مهدی یارندی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تقدیر از سردار اکبرشاهی و فعالیت های ناجا در استان البرز گفت: استان البرز به لحاظ عملکرد موفق ودستاوردهای قابل توجه در حوزه فعالیتهای ناجا در هفته ناجا به عنوان استان نمونه کشوری معرفی شده و مفتخر به کسب رتبه ممتاز کشور در خصوص عملکرد نیروی انتظامی شد.

وی افزود: درهمین رابطه فرمانده کل ناجا با اهدای لوح تقدیر و تندیس افتخار از سردار اکبرشاهی فرمانده نیروی انتظامی استان البرز، به سبب خدمتگزاری شایسته و اقدامات شایان توجه این فرماندهی در مبارزه با جرم و جنایت و تلاش برای کاهش آن در استان، تشکر و قدردانی ویژه کرده و طی مراسمی از ایشان تجلیل شد.

وی کسب رتبه ممتاز کشوری و تقدیر و تجلیل از فرماندهی نیروی انتظامی را افتخاری برای استان البرز دانست و گفت: همه پرسنل نیروی انتظامی استان البرز و ادارت تابعه برای برقراری نظم و امنیت در سرتاسر استان تلاش بی وقفه را در دستور کار داشته و امیدواریم آینده البرز، آینده ای امن و به دور از هرگونه جرم و جنایت باشد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان البرز فعالیت های معاونت اجتماعی را در سه بخش پیگیری اجتماعی،افزایش احساس امنیت و ارتقاء منزلت و مأموریتهای معاونت اجتماعی را در پنج مقوله تهیه برآورد اجتماعی، آموزش همگانی، مشارکت عمومی، مشاوره و مددکاری و اطلاع رسانی عنوان کرد و افزود: تهیه برآورد اجتماعی عبارت است از سنجش منطقی، منظم و مداوم از وضعیت برخورد جامعه با نگاه به آینده که فراروی مدیران باشد تا بر اساس آن اجرای وظایف تسریع و تسهیل گردد.

یارندی اطلاع رسانی را یکی از وظایف معاونت اجتماعی بیان کرد و گفت: تولید و ارسال اخبار به مرکز اطلاع رسانی همراه با نکته های آموزشی و هشدار های پلیسی،ارسال اخبار به رسانه های محلی، مصاحبه های مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی و برگزاری نشستهای توجیهی با مدیران و خبرنگاران از جمله وظایف مرکز اطلاع رسانی است.