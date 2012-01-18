خسرو دلیر، سرمربی جدید تیم ملی جودوی کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: نزدیک به 10 روز قبل رئیس فدراسیون جودو برای تصدی پست سرمربیگری تیم ملی با من صحبت کرد و در نهایت روز گذشته این مسئولیت برعهده من گذاشته شد.

وی با تاکید براینکه مسئولیتی سنگین را برعهده گرفته است، افزود: تیم ملی وضعیت خوبی دارد و باید سخت کار کنیم تا در رقابت‌های گزینشی المپیک نتیجه خوبی کسب کنیم. ضمن اینکه مسابقات قهرمانی آسیا را نیز پیش رو داریم. ما بعد از قطعی شدن سهمیه‌های المپیک برای حضور در لندن تلاش خواهیم کرد.

دلیر در مورد برنامه‌های خود برای هدایت تیم ملی جودو گفت: از اردوی بعدی تیم ملی قرار است کار خود را در تیم ملی آغاز کنم. تا آن زمان برنامه‌های خود را تدوین کرده و تحویل مسئولان فدراسیون می‌دهم و طبق آن حرکت خواهیم کرد.

سرمربی جدید تیم ملی جودو در خصوص حضور کیهان به عنوان مشاور و ناظر در این تیم گفت: در موقعیت کنونی جودو نیاز به کار و تلاش دارد و همه باید در این راه کمک کنند. افرادی مانند استاد کیهان می‌توانند در این راه نقش پررنگی داشته باشند.

وی در ادامه به معرفی اعضای کادر فنی تیم ملی جودو پرداخت و گفت: مجید زارعیان و مسعود حاجی آخوندزاده همچنان در کادر فنی تیم ملی حضور خواهند داشت و سه نفری برنامه‌های تیم ملی را برای کسب سهمیه و سایر موفقیت‌های تیم ملی پیش خواهیم برد.

دلیر در پایان گفت: هفته آینده برای انجام مذاکرات نهایی با مسئولان فدراسیون به تهران می‌آیم و پس از آن کار خود را با تیم ملی آغاز می کنم. ضمن اینکه هنوز مشخص نیست به همراه تیم ملی به گرجستان می‌روم یا خیر.

قابل ذکر است مسئولان فدراسیون جودو روز گذشته خسرو دلیر را به عنوان سرمربی جدید تیم ملی انتخاب و معرفی کردند.