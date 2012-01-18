جشنواره سلامت سمنان برگزار می شود

جعفر جندقی در گفتگو با خبرنگار مهر، برگزاری این جشنواره را در چهار محور عنوان کرد و افزود: تغذیه سالم، تحرک بدنی، پیشگیری از اعتیاد، سیگار و رفتارهای پرخطر از جمله عوامل اصلی ایجاد خطر برای جمعیت تحت پوشش دانشگاه هستند که به عنوان محورهای این جشنواره هم در نظر گرفته شدند.



وی تصریح کرد: علاقمندان به شرکت در این جشنواره می توانند آثار خود را در قالب نقاشی، کاریکاتور، فیلم کوتاه و عکس به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.



جندقی فرصت ارسال آثار به این جشنوراه را آخر بهمن ماه ذکر کرد.



اولین جشنواره فرهنگی هنری سلامت سال گذشته برگزار شد و هزار و یک شرکت کننده با 1250 اثر در آن شرکت کردند.