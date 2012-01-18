استقرار سیستم مدیریت انرژی و شش استاندارد مدیریتی در پالایشگاه نفت بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، علا الدین خسروی بیان داشت: شرکت پالایش نفت بندرعباس به عنوان اولین شرکت از مجموعه پالایش و پخش در استقرار سیستم مدیریت انرژی براساس استاندارد ISO50001:2011 و یکپارچه سازی شش استاندارد مدیریتی موفق عملکرده است.

وی عنوان کرد: شرکت پالایش نفت بندرعباس موفق شد به عنوان اولین شرکت پالایشی در میان زیر مجموعه های شرکت ملی پالایش و پخش، فرآورده های نفتی به استقرار سیستم مدیریت انرژی ISO50001:2011 و یکپارچه سازی شش استاندارد مدیریتیSO9001:2008 , ISO/TS29001:2010 , ISO14001:2004 , OHSAS18001:2007 , HSE-MS , ISO50001:2011 دست یابد.

به گفته وی، این موفقیت حاصل تلاش مدیران، کارکنان و 24 نفر- روز ( معادل 240 نفر- ساعت ) ممیزی صدور گواهینامه گروه خدمات بین المللی ارزیابی، تحلیل و پیشبرد گواه ( اولین موسسه ایرانی دارای گواهینامه تائید صلاحیت انجمن بین المللی (IAF ) ، تائید صلاحیت ASCB(E) انگلستان و همچنین مرکز ملی تائید صلاحیت ایران ( NACI ) بوده است.

خسروی انجام برنامه ممیزی براساس 12 فرایند طراحی شده در سطح یک و استراتژی برد ( دستور العملها و نتایج اندازه گیریهای شاخصهای مرتبط با استراتژیها و فرایندها ) را از ویژگیهای منحصر بفرد و بی سابقه این توفیق دانست.

رئیس استقرار و توسعه سامانه های مدیریتی شرکت پالایش نفت بندرعباس مکانیزه کردن کلیه مدارک ومستندات سیستم از طریق برنامه نرم افزاری تحت شبکه را نیز یکی دیگر از موارد حائز اهمیت این دوره از ممیزی دانست.

علاوه بر واحدهای عملیاتی شرکت پالایش نفت بندرعباس آبگیر دریا، اسکله فولاد و اماکن اجتماعی، رفاهی، ورزشی، آموزشی و مرکز بهداشت و درمان شهرک مروارید نیز مورد ارزیابی و ممیزی قرار گرفتند که این امر به نوبه خود طی 12 سال اخیر بی سابقه بوده است.