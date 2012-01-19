رعایت اخلاق انتخاباتی و بیان توانمندیها در تبلیغات ضروری است

قادر آشنا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص لزوم رعایت اخلاق انتخاباتی در عرصه انتخابات گفت: در نظام هائی که بر اساس رای مردم انتخاب شده و ملاک و میزان رای مردم است، اصل هر نفر یک رای مورد توجه بوده و هر شخص باید در خصوص حضور و انتخاب خود را مسئول و مقید بداند.

وی گفت: هر فردی که خود را مسئول در قبال آینده کشور خود و مقید به نظام دینی حاکم بر جامعه بداند بی شک با رعایت اخلاق انتخاباتی قدم به این عرصه خطیر خواهد گذاشت.

وی افزود: ایران اسلامی یک جامعه دموکرات و برخاسته از رای و نظر مردم بوده و رای و انتخاب مردم همواره حرف اول را زده، بنابراین همه باید به رای مردم احترام گذاشته و در حفظ و صیانت از آرای مردم کوشا باشند.

وی با اشاره به نظام اسلامی حاکم بر ایران گفت: در نظام اسلامی به حرمت انسانها توجه و اهمیت خاصی داده می شود چه بسا پیامبر عظیم الشان اسلام همواره احترام انسانها حتی مخالفان خود را نگه داشته و مسلمانان را از توهین و تخریب یکدیگر منع می کردند.

وی با بیان مطلب فوق تصریح کرد: کاندیداها و داوطلبان ورود به مجلس شورای اسلامی باید حرمت انسانها را نگه داشته و از تبلیغات ضد واقعیت و خارج از توانمندیهای خود و تخریب کاندیداهای دیگر پرهیز کنند تا مردم بتوانند انتخابی هوشمند و بصیرانه داشته باشند.

آشنا گفت: کاندیداهائی که منتخب مردم خواهند بود و رای حداکثری را به خود اختصاص خواهند داد باید توانمندیهای کاندیدای دیگر که رای کافی نیاورده و مفتخر به خدمتگزاری نشده اند را به کار گرفته و همه و همه تنها خدمتگزاری به مردم و آبادانی ایران اسلامی را در دستور کار داشته باشند.

مدیر کل اداره ارشاد اسلامی، رعایت قانون و اخلاق انتخاباتی و پیشه کردن تقوا در همه فعالیتهای انتخاباتی را تنها ضامن برگزاری انتخاباتی با شکوه و شایسته و انتخابی هوشمند همراه با بصیرت دانست و گفت: در عرصه انتخابات پیروزی از آن مردم خواهد بود که با حضور اگاهانه و هوشمند خود در سرنوشت و آینده شهر و دیار خود سهیم خواهند شد.

