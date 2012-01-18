۲۸ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۵۵

کارگاه آموزشی ویرایش متون ادبی در سمنان برگزار می شود

سمنان-خبرگزاری مهر: انجمن اهل قلم شهرستان سمنان در نظر دارد کارگاه آموزشی ویرایش متون ادبی "سطح پیشرفته" را برگزار کند.

به گزارش خبرنگار مهر، این کارگاه آموزشی روزهای چهارشنبه سوم و دهم اسفند ماه سال جاری از ساعت 14 الی 17 در محل فرهنگسرای کومش سمنان برگزار می شود.

کلیه علاقه مندان و اهالی قلم می توانند جهت ثبت نام، همه روزه از ساعت 17 الی 19 به دفتر انجمن اهل قلم واقع در فرهنگسرای کومش مراجعه کنند.

مدرس این کارگاه، عصمت اسماعیلی "عضو هیئت علمی پردیس علوم انسانی دانشگاه سمنان" خواهد بود.

کد مطلب 1512234

